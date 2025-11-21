Alejandro Sanz para los pies a Broncano en ‘La Revuelta’: «Sé que tú te consideras artista, pero…»

El pasado jueves 20 de noviembre, en La 1 de Televisión Española, pudimos disfrutar de la última entrega de La Revuelta de esta semana. Tras la visita de Cayetana Guillén Cuervo, en la que sorprendió a David Broncano con la presencia de la actriz Gemma Cuervo, llegó el momento de recibir a uno de los artistas más queridos y reconocidos de nuestro país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Alejandro Sanz. El madrileño acudió al Teatro Príncipe Gran Vía para presentar su nuevo disco, que lleva por título ¿Y ahora qué +? A pesar de que ya se sabía que él era el último invitado de la semana, David Broncano no desaprovechó la oportunidad de hacer una gran carta de presentación: «Es el artista español quizás más exitoso de la historia, posiblemente. Il capo, el presidente del sindicato. Ya sabéis quién es, pero lo presento con honores. ¡Alejandro Sanz!»

Nada más ver al presentador de La Revuelta, el cantante se mostró de lo más agradecido: «Es una presentación increíble. Presidente del sindicato», repitió, mostrándose sorprendido por la manera en la que David Broncano se refirió a él. «Hombre, a ver, si hubiese un sindicato en España de cantantes, ¿no?», señaló el jienense. «Hay que trabajar mucho en el sindicato», respondió el invitado del programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española. Fue entonces cuando el humorista quiso ir mucho más allá: «Ya, pero, ¿no hacéis reuniones la cúpula de artistas sobre las movidas de la música?», preguntó. «No, tú imagínate. Melendi, David, Malú, yo…», respondió el intérprete de Amiga mía. Broncano añadió algo más: «Tú podrías ser presidente, sin ninguna duda. Pero no existe ese grupo, ¿no?», quiso saber. El invitado de La Revuelta respondió de forma negativa, aunque reconoció que se juntan para otras cosas.

«¿Para qué?», quiso saber el jienense, a lo que Sanz respondió: “Para nuestras cosas de artistas”. Unas palabras que descolocaron por completo al presentador de La Revuelta: «¿Reunión de artistas? ¿Por qué no me invitáis?», propuso. En ese preciso instante, el intérprete de Corazón partío se vio obligado a pararle los pies: «Porque no lo eres. Yo sé que tú te lo consideras, pero…»

«Es que esto, claro, me llevo un disgusto, o sea, dentro de la cúpula, un poco de la bohemia, a mí no se me considera artista», respondió David Broncano. Acto seguido, fue mucho más allá: «Pero estoy en el show business aquí, la comedia, la broma, la televisión», matizó. Alejandro Sanz desveló un detalle: «Se te propuso, pero no fuiste aceptado. De hecho, fuiste rechazado por unanimidad».

Algo que, como era de esperar, dejó al presentador de La Revuelta completamente descolocado y sin palabras. Por ese mismo motivo, Alejandro Sanz no tuvo reparos a la hora de ir mucho más allá respeto a este asunto: «Bueno, yo voté a favor tuya porque somos amigos y jugamos al tenis, pero me dijeron que raqueta no vale como instrumento», espetó, sin tapujos.