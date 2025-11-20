Gemma Cuervo sorprende a Broncano en ‘La Revuelta’ y provoca algo histórico en el programa

El pasado miércoles 19 de noviembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Lolita Flores, el equipo recibió en el Teatro Príncipe Gran Vía a varios invitados. En primer lugar, Ernesto Alterio y Lucía Carballo se pasaron para hablar de Todos los lados de la cama, su nueva película. Con posterioridad, fueron los raperos Fernandocosta y El Grecas quienes decidieron aprovechar la ocasión para presentar el vídeo musical del tema Grecofernanda, en el que aparece el presentador de La Revuelta. Tras mostrar el proyecto a los espectadores, ambos tuvieron la oportunidad de charlar con el jienense sobre él. Pero no todo quedó ahí, ya que quedaba por presentar a Cayetana Guillén-Cuervo, que no dudó en sorprender a todos con una gran sorpresa: la visita de su madre Gemma Cuervo.

Todo comenzó cuando la reconocida presentadora aceptó pasarse por La Revuelta para promocionar su nuevo pódcast, titulado No te lo Cayes, pero también aprovechó para hablar de su colección de juguetes sexuales. De hecho, como consecuencia de este último proyecto, no ha dudado un solo segundo en hablar abiertamente sobre cuestiones sexuales: «Lo mejor es hablar de él sin tabús ni prejuicios, porque forma parte de la vida», aseguró. Poco después, la también presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España salió del escenario por un momento en busca de su sorpresa. David Broncano no tenía ni la menor idea de lo que su invitada se traía entre manos: «¿Será comida?», cuestionó. Tan solo unos segundos pasaron cuando vimos a Cayetana Guillén-Cuervo junto a su madre. «¡Hombre! ¡Madre mía!», alcanzó a decir el presentador de La Revuelta, visiblemente sorprendido y emocionado.

Como no podía ser de otra manera, tuvo lugar algo verdaderamente histórico en el programa: todo el público asistente se puso en pie para aplaudir a Gemma Cuervo. «La sorpresa más bonita aquí, eh», aseguró David Broncano. Todo ello mientras Cayetana dijo lo siguiente a la actriz: «Mira mami, tus followers». Ella, por su parte, lanzaba muchos besos a los que se encontraban en el Teatro Príncipe Gran Vía.

«Qué alegría verte», comenzó diciendo el presentador de La Revuelta, dirigiéndose a Gemma Cuervo. Y añadió: «¿Has estado viendo el programa?». Fue entonces cuando su hija respondió por ella: «Regulinchi». El jienense fue más allá: «Llevas un tiempo sin trabajar, pero puedes pisar de nuevo las tablas de un teatro».

Esto hizo posible que Gemma Cuervo no dudase un solo segundo en dar varios pasos adelante para ponerse a bailar frente a todos ellos. De esta forma demostró que, a pesar de los años, esa vitalidad que tantísimo le caracterizaba continúa intacta. «Muchas gracias por venir», aseguró David, mientras se despedía de la actriz y, a su vez, agradeció a Cayetana la gran sorpresa que le había preparado. Es más que evidente que estamos ante uno de los instantes más emotivos y señalados de lo que va de temporada, ¡sin lugar a dudas!