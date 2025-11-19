Lolita Flores deja sin palabras a Broncano con una confesión: «Me da miedo»

El pasado martes 18 de noviembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de la tenista Paula Badosa, el Teatro Príncipe Gran Vía abría sus puertas para recibir a una de las artistas más queridas y reconocidas de nuestro país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Lolita Flores. «Vino hace muchos años, pero se lo pasó muy bien y ha querido volver. No he vuelto a coincidir con ella, pero el rato que pasamos fue muy agradable», comentó el presentador de La Revuelta, antes de dar paso a su invitada. La hija de La Faraona entró al escenario visiblemente animada, pero todo cambió de forma radical tras ver la muñeca que se encontraba en el sofá del programa. Además, tenía piel pálida, grandes ojos, una estética terrorífica y cierta vibra de niña poseída.

Algo que, evidentemente, no ha gustado en absoluto a la hermana de Rosario Flores. Tanto es así que no tuvo reparos a la hora de alejarse de ella: «Por favor, quita esa muñeca de ahí, que no me gustan», comenzó diciendo. Acto seguido, fue mucho más allá: «Me dan un miedo las muñecas de porcelana…» Fue entonces cuando David Broncano decidió acercarse hasta el sofá, en el que se encontraba la muñeca, para cogerla y mostrarla a cámara para que los espectadores pudieran apreciarla de forma detallada. «Por favor, sácala de ahí», volvió a pedir la hija de la Faraona, y añadió: «Me dan miedo. Te lo juro por mis hijos, por mis nietos, por mi madre…», insistió. Para lograr tratar de tranquilizarla, el jienense optó por colocar la muñeca en el mítico bidet que se encuentra en el Teatro Príncipe Gran Vía.

Un gesto que Lolita Flores agradeció profundamente, puesto que no quería estar cerca de esa muñeca: «A ver si se le quita la cara esa de mala hostia que tiene», aseguró. Poco después, la invitada de La Revuelta se sinceró sobre su nuevo proyecto, Poncia, que se trata de un spin-off de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. En este caso, está centrado en el personaje de la criada. Actualmente, están de gira con este proyecto que tantísimas alegrías les está dando.

Pero no todo queda ahí, ya que, como suele ser habitual en este programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española, David Broncano no dudó en aprovechar la ocasión que se le presentó para formular las dos preguntas clásicas. La primera de ellas tiene relación con dinero en el banco, mientras que la segunda es cuántas relaciones sexuales ha mantenido en los últimos 30 días.

Fue entonces cuando Lolita Flores no dudó en sorprender a todos y cada uno de los espectadores de La Revuelta con una confesión. Y es que llevaba nada más y nada menos que tres años sin mantener relaciones sexuales: «No encuentro a nadie que me suba los calores, me he vuelto muy exigente». Por si fuera poco, quiso dejar algo claro: «De todas formas, no tengo mucho tiempo», comentó.