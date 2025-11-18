El reproche de Broncano a su ex novia Paula Badosa en ‘La Revuelta’: «Era como si no estuviese aquí»

El pasado lunes 17 de noviembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera, los seguidores de este programa fueron testigos de cómo la tenista Paula Badosa pasó por el Teatro Príncipe Gran Vía para verse las caras con todo el equipo, especialmente con Broncano con quien mantuvo una relación sentimental en 2020. A pesar de que decidieron romper su noviazgo tan solo un año después, lo cierto es que tienen una excelente amistad. Algo que volvieron a demostrar en la entrega del pasado lunes, en la que el presentador de La Revuelta quiso sorprender a la tenista. ¿De qué forma? Logrando que Candela Peña, actriz a quien admira profundamente, acudiese al programa para recibirla. Tras este emotivo encuentro entre Badosa y Peña, a la invitada se le olvidó saludar al presentador: «Has tardado 5 minutos en saludarme».

Acto seguido, fue más allá: «Era como si no estuviese aquí». La tenista no tardó en reaccionar al comentario de su ex pareja: «Es que tenía mucha emoción, a ti te veo más». Fue entonces cuando dio a conocer que se vieron hace tan solo unos meses, en un partido de tenis. Poco después, Candela Peña abandonó el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía. Acto seguido, antes de comenzar la entrevista, Paula Badosa sorprendió a David Broncano al regalarle unas deportivas. Todo ello mientras reconoció que le había fascinado La Perla de Rosalía, canción incluida en su álbum LUX y que está dedicada a su ex pareja, Rauw Alejandro. El presentador no pudo evitar reírse ante lo que muchos creían que se podría tratar de un dardo de Badosa a su ex novio. «Últimamente, estoy viendo a miles de chicas diciendo que les gusta La Perla», comentó Broncano, entre risas.

Poco después, durante la entrevista en La Revuelta, la invitada aprovechó para sincerarse como nunca sobre muchas cuestiones. Entre ellas, la lesión que le dejó sin competir durante toda una temporada. Además, desveló que no puede evitar sentir muchísima frustración al no poder estar en un nivel óptimo en las competiciones como consecuencia de esas dolencias.

Paula Badosa responde a las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’

Como no podía ser de otra manera, el jienense no hizo excepciones a la hora de formular las dos preguntas clásicas del programa. La deportista no tardó en reaccionar: «Ahora estoy soltera y quieren saber… qué cabrones», comentó, entre risas. En cuanto a la primera, que es la de dinero en el banco, Badosa fue contundente: «Sigo teniendo más que tú, me da igual que hayas firmado lo que sea».

«Lo único que te importa, eh. Lo que pasa es que yo puedo trabajar de esto hasta los 70. Ya puedes hacer un saco muy gordo», comentó el presentador. En cuanto a las relaciones sexuales en los últimos 30 días, la deportista no se quedó atrás: «¿Petting? Yo acabo en sexo. Si petting acabo petting… que me petting. La cosa no está increíble. Estoy en pretemporada y estoy más cansada… no me queda tiempo para lo demás. Estoy soltera». El presentador no dudó en ir más allá: «Vaya cómo va a estar el buzón de Instagram esta noche…»