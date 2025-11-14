Josema Beast se sincera en ‘La Revuelta’ sobre la forma física de Broncano: «Te falta de todo un poco»

El pasado jueves 13 de noviembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la última entrega de la semana de La Revuelta, presentada por David Broncano. Tras la visita de David Bustamante, el equipo recibió en el Teatro Príncipe Gran Vía a Josema Beast, un culturista de 24 años que llegaba desde Yecla (Murcia). A pesar de su juventud, ya ha participado en la categoría Classic Physique y, a su vez, en Mister Olympia. Debemos tener en cuenta que se trata del certamen de culturismo más importante del planeta, donde ya en 2024 consiguió hacerse con una muy digna sexta posición. Además, en la edición de este año, se quedó a las puertas del podio al obtener la cuarta plaza. Así pues, como no podía ser de otra forma, Josema Beast confirmó que, el próximo año, volverá a participar en Mister Olympia.

Como curiosidad, es importante destacar que se trata de una competición que jamás ha ganado un español. El invitado de La Revuelta del pasado jueves cuenta con una altura de 1,80 metros y pesa 120 kilos en fase volumen. «A partir de los 115 kilos hay cosas que te cuesta hacer», comenzó explicando a David Broncano, y añadió: «Como atarse las zapatillas, para lo cual tengo que contener el aire para poder agacharme», reconoció. En cuanto a su torso, tanto el presentador como su invitado decidieron medirse el uno al otro. Fue entonces cuando vimos que el murciano tenía nada más y nada menos que un metro y medio de contorno, mientras que el jienense se conformaba con 117 centímetros. «Yo es que entreno otras cosas. La agilidad, el estar tranquilo en casa», explicó David Broncano.

Acto seguido, fue mucho más allá: «Yo tengo muchos problemas porque me cuesta mucho coger peso. He tenido épocas que he estado más fuerte cuando hacía alpinismo, pero no cojo volumen». Josema Beast fue contundente con él: «Soy culturista y te falta de todo un poco… No solo pecho, de todo (…) Quizás luego te quitas la ropa y ojo… a lo mejor engañas. Nunca hay que fiarse…»

Dadas las circunstancias, al presentador de La Revuelta no le quedó otra opción que contraatacar: «Buen consejo que te das a ti mismo», aseguró, entre risas. Fue entonces cuando el murciano se animó a quitarse la camiseta para mostrar sus músculos. Todo ello mientras dijo lo siguiente al jienense: «Me voy a quedar con ganas de verte a ti».

En ese momento, Josema Beast reconoció que le suele incomodar quitarse la ropa en sitios como es la playa, puesto que se siente profundamente observado fuera del entorno laboral: «Voy a la playa y no me gusta quitarme la ropa. Me da cosa». Entre otras cuestiones, puesto que es consciente de que muchas personas critican su físico de forma negativa, y es algo que no le gusta en absoluto.