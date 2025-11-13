David Bustamante para los pies a Broncano en ‘La Revuelta’: «Si quieres doy la dirección de tu casa»

El pasado miércoles 12 de noviembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Paula Vázquez el pasado martes, que acudió para presentar el reality Hasta el fin del mundo, llegó el momento de recibir a David Bustamante en el Teatro Príncipe Gran Vía. El artista cántabro se pasó por La Revuelta para presentar Inédito, su nuevo álbum que vio la luz el 24 de octubre. El que fuese concursante de la primera edición de Operación Triunfo quiso charlar con el jienense sobre diversas cuestiones, como son el brutal cambio físico que ha experimentado o, incluso, cómo es su día a día. Pero no todo queda ahí, puesto que dio a conocer los detalles del último concierto de su gira, que se celebrará el 30 de noviembre en la Plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

En un momento dado de la entrevista, David Broncano y David Bustamante hablaron de la utilización del transporte público cuando alguien es famoso. «Hace mucho que no cojo el metro. Vivo en Madrid y vivo en las afueras, pero cuando voy al extranjero me encanta. En mi zona uso el autobús urbano, me gusta», comentó el artista. Fue entonces cuando el presentador de La Revuelta trató de adivinar la línea de autobús que suele utilizar su invitado: «Vivirás en la zona oeste de Madrid, en la zona de los dineros…», comenzó diciendo el jienense, para tratar de sonsacarle información. Fue entonces cuando el artista respondió con cierta rapidez: «Eso no lo voy a decir». El humorista no tardó en ir mucho más allá: «Puedo intuir cuál es». En ese momento, David Bustamante se animó a parar los pies a Broncano: «Si quieres digo la dirección en la que vives tú».

A pesar de la ‘amenaza’, el presentador no dudó en seguir tirando de humor: «Seguramente se habrá publicado ya». Respecto al transporte público, el de San Vicente de la Barquera quiso compartir algunas anécdotas que ha vivido: «Desde que te ven entrar es como te miran y te preguntan: ‘¿No eres, verdad?’. Y digo: ‘Sí soy’. ‘No si lo fueras no dirías que lo eres’».

Acto seguido, fue más allá: «Entonces, en todo el viaje, tengo que dar explicaciones y al final: ‘Qué mentiroso que va de un famoso que no es’», comentó, entre risas. Como era de esperar, tras anunciar su concierto de fin de gira en la Plaza de toros de Las Ventas de Madrid, David Bustamante se animó a invitar al público y a todo el equipo de La Revuelta.

No es ningún secreto que este último concierto de su tour, que se celebrará el próximo 30 de noviembre, es una fecha muy señalada por el cántabro. Es más, lo espera con especial ilusión, puesto que este 2025 ha sido «un año muy especial» para él, tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¡Es más que evidente que el cantante está en uno de los mejores momentos de su vida!