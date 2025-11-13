Rocío Carrasco, tras ‘la señal’ de Rocío Jurado en ‘Hasta el fin del mundo’: «Es mucha coincidencia»

El pasado miércoles 12 de noviembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del estreno de Hasta el fin del mundo, el nuevo reality presentado por Paula Vázquez en el que seis parejas se enfrentan a una de las grandes aventuras de sus vidas. Entre otras cuestiones, porque recorrerán hasta 85.000 kilómetros, desde Costa Rica a Ushuaia. Lo que es un hecho es que dos de las grandes protagonistas de las primeras entregas han sido Rocío Carrasco y Anabel Dueñas. Las amigas han optado por regatear siempre que se les ha presentado la ocasión e, incluso, más de una vez han conseguido lo que se proponían sin gastar dinero. Por lo tanto, son las que mejor están organizando el tema del presupuesto, puesto que, con él, tienen que comer, encontrar alojamiento y pagar el transporte que los participantes consideren.

Tras una primera etapa entre Costa Rica y Panamá City, en la que llegaron al destino en tercera posición tras Jedet y Andrea Compton y J Kbello y Nia, Rocío y Anabel se adentraron en la segunda etapa, cuyo objetivo era llegar a la ciudad colombiana de Medellín. Tan solo un día antes de llegar a su objetivo, todas las parejas de Hasta el fin del mundo tenían que hacer noche en Santa Fé de Antioquia. Tirando de ese «don» que heredó de Rocío Jurado, Carrasco regateó el precio de la noche de hotel. Finalmente, consiguieron habitación por 20 dólares las dos (aproximadamente 18,50€). Todo fue más allá cuando Anabel Dueñas cogió la llave, en la que venían los datos del dormitorio que se les había asignado. «Mira qué número nos han dado», comentó la artista a Rocío Carrasco. Ella no tardó en responder: «Es nuestro número de la suerte».

Ante la incredulidad de la trabajadora del hotel, Anabel lo explicó: «Este número es el número favorito de…», comenzó diciendo, pero Rocío terminó la frase por ella: «Mi señora madre». Frente a las cámaras del equipo de Hasta el fin del mundo, las concursantes se sinceraron sobre lo sucedido: «Esto es una señal más grande que la bandera de Japón», comentó la hija de Pedro Carrasco.

Poco después, en unos totales, pudimos escuchar cómo Rocío quiso compartir algo con el equipo del programa presentado por Paula Vázquez: «Yo siempre llevo en mi mano este anillo de mi madre y esta pulsera». Acto seguido, pudimos ver a una Rocío Carrasco completamente emocionada en el hotel de Santa Fé de Antioquia en el que iban a pernoctar. «Te ha dado sentimiento, ¿no?», dedujo Anabel Dueñas.

«Joe, el número, que es mucha coincidencia», explicó. «Bueno, pero tú lo que tienes es que estar contenta porque está aquí», aseguró la artista, a lo que su compañera de aventuras respondió: «Sí, yo estoy contenta, pero que no me lo esperaba así». Tirando de humor, Dueñas intentó sacarle una sonrisa: «¿Tú que te crees? ¿Por qué tenemos tanta suerte?». Sin duda, una «señal» verdaderamente especial que ninguna de las dos olvidará jamás. ¡Estamos completamente convencidos de que así será!