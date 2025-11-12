Quién es Anabel Dueñas: su edad, su pareja y su vínculo con Rocío Carrasco

Anabel Dueñas, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las artistas con más talento de nuestro país. Saltó a la fama por su participación en Operación Triunfo y, desde entonces, no ha dejado de estar inmersa en numerosos proyectos que tienen una estrecha relación con la música. De hecho, llegó a ser elegida por Rocío Carrasco para ser protagonista del musical homenaje Que no daría yo por ser Rocío Jurado. Es precisamente con la hija de ‘la más grande’ con quien se ha adentrado de lleno en una de las aventuras más espectaculares a nivel personal y profesional. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Hasta el fin del mundo, programa presentado por Paula Vázquez en La 1 de Televisión Española. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer todos los detalles sobre la artista Anabel Dueñas.

Su trayectoria profesional

Nacida en Córdoba en 1985, la cantante y actriz se hizo conocida por participar en Operación Triunfo 2008, donde llamó poderosamente la atención no solamente por su voz, sino también por su indudable presencia escénica. Tras su paso por la Academia más famosa de la televisión, decidió alargar su carrera en televisión formando parte de los Supersingles en diversos programas de entretenimiento como es el caso de Qué tiempo tan feliz, pero también en otros tantos proyectos teatrales y musicales.

Pero si hay un proyecto que marcó un antes y un después en su trayectoria fue Qué no daría yo por ser Rocío Jurado, un musical homenaje que protagonizó tras ser elegida por Rocío Carrasco. Esto hizo posible que Anabel Dueñas se consolidase como una de las intérpretes de clásicos de copla y canción española más destacadas e impresionantes de nuestro país.

En los últimos años, la cordobesa ha compaginado a la perfección el teatro musical con diversas apariciones en televisión, así como la grabación de homenajes y actuaciones en distintos formatos. Por si fuera poco, debido a la amistad que surgió con Rocío Carrasco tras el musical homenaje a la cantante de Chipiona, ambas se han visto inmersas en Hasta el fin del mundo, un reality de TVE en el que ambas participan como pareja.

La vida personal de Anabel Dueñas

La artista reside en Madrid desde hace un tiempo. Desde que saltó a la fama, siempre se ha caracterizado por ser una persona profundamente reservada a la hora de hablar de su vida privada. Todo ello a pesar de que en redes sociales comparte diversas cuestiones que tienen relación con su día a día o su trabajo.

Debido a que es una persona tan reservada en lo personal, se desconoce si actualmente tiene pareja. Lo que sí se sabe es que tiene una gran amistad con Rocío Carrasco que, con el paso de los años, se ha convertido en pieza clave de su trayectoria, puesto que esa relación laboral que tuvieron se ha traducido en numerosas oportunidades a nivel profesional.

Lo que es un hecho es que el gran éxito que ha cosechado desde su paso por Operación Triunfo 2008 es algo que Anabel Dueñas se ha ganado a pulso, como consecuencia de su espectacular voz, así como el enorme talento que tiene para la música.