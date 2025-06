No es ningún secreto que Benidorm Fest se ha convertido en uno de los certámenes musicales más reconocidos en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los artistas que pasan por este festival y que logran un merecido reconocimiento en la industria musical. Un claro ejemplo lo encontramos en artistas como Almácor, MARLENA, Daniela Blasco o, incluso, J Kbello. De hecho, estos dos últimos cantantes fueron finalistas de la última edición, en la que Melody acabó llevándose el ansiado Micrófono de Bronce por el que puso rumbo a Basilea. Desde su paso por el certamen, y tras el éxito cosechado con V.I.P, J Kbello no ha dejado de trabajar en nueva música. De hecho, recientemente ha sacado a la luz una nueva canción que lleva por título LA COPIA y, como era de esperar, no ha dejado indiferente a ninguno de sus seguidores, ni mucho menos.

Así pues, es el momento más que perfecto para conocer un poco más sobre la historia y la trayectoria profesional de nuestro querido J Kbello, el artista que estuvo a punto de llevarse el Micrófono de Bronce a casa al ser finalista de Benidorm Fest 2025 y, por si fuera poco, una de las propuestas favoritas para ganar. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de conocer muchos más detalles sobre el andaluz, como es el caso de su edad, su nombre real y su participación en un reconocido talent que se emitía en La 1 de Televisión Española y en el que participó Chanel Terrero como parte del jurado.

¿Cuál es el nombre real de J Kbello?

El andaluz tomó la firme decisión de crear su nombre artístico utilizando como base su nombre real, puesto que quiso jugar con la primera letra de su nombre, que es Jesús, y su primer apellido, que es Cabello.

¿Cuántos años tiene J Kbello?

El finalista de Benidorm Fest 2025 nació en Cádiz en 1998, por lo que tiene 27 años. Es importante mencionar que, desde muy temprana edad, comenzó a interesarse en la música. Tanto es así que no dejó de trabajar para poder cumplir su sueño de dedicarse a esta profesión.

En lo personal, hay que destacar que tiene un hijo de 6 añitos. En una entrevista con Divinity, el andaluz se sinceró al respecto: «La paternidad me llegó muy temprano. Me enteré con diecinueve años de que mi ex pareja estaba embarazada y fue algo inesperado por las dos partes». Y añadió: «A pesar de ello, tener un hijo era el sueño de mi vida. Adoro a los niños, cuando estoy con ellos soy uno más y me siento identificado con esa vitalidad».

Lejos de que todo quede ahí, J Kbello quiso ir mucho más allá: «Eso no quita que fuera una responsabilidad muy grande. Es para toda la vida. Cuando nació y lo vi en mis brazos, sentí primero ‘acojone máximo’ e inmediatamente me di cuenta de que era lo más grande que me había pasado en la vida».

Su vínculo con RTVE antes de ‘Benidorm Fest 2025’

Debemos tener en cuenta que J Kbello se presentó al festival hace tan solo un año, con una propuesta que llevaba por título Borracho. A pesar de no haber sido seleccionado, quiso volver a intentarlo en la cuarta edición, con una canción llamada V.I.P., está compuesta por María Parrado, José Otero, Dangelo Ortega y Ricky Furiati.

Además, es importante hacer hincapié en que no es la primera vez que vemos a J Kbello en RTVE, puesto que fue concursante de la primera edición de Cover Night, talent musical en el que pudimos ver cómo Chanel Terrero, ganadora de Benidorm Fest 2022, formaba parte del jurado. ¡Un detalle verdaderamente espectacular! Puesto que es un claro ejemplo de cómo la vida puede sorprendernos en tan solo un par de años.