El récord que Manu y Rosa están a punto de alcanzar en ‘Pasapalabra’

Pasapalabra es uno de los pocos concursos que consigue tener una enorme expectación cada día, algo que se consigue gracias a su Rosco, una prueba que muchos han intentado imitar, pero que hasta ahora no ha habido manera de que otro concurso pueda superar en emoción. Cuanto más alto es el nivel de los concursantes, más complicadas son las victorias, por eso Manu y Rosa han conseguido tener al público pegado cada tarde, algo que se remite desde hace ya muchos meses, tantos que están a punto de romper un récord que hasta ahora tienen dos mitos del programa como son Rafa Castaño y Orestes Barbero.

Manu ya logró hace semanas superar los 300 programas de permanencia, algo que hasta ahora sólo había conseguido el burgalés. Pese a ser un novato en el mundo de los concursos, el madrileño ha demostrado el gran nivel que tiene, tanto que ha tenido que dejar aparcada la carrera de psicología que estudiaba, para centrarse en la preparación de los programas.

Rosa, por su lado, también ha conseguido un récord individual, ya que después de más de 170 programas es la mujer con más permanencia en el concurso, una meta que sigue aumentando con el paso de los días y de las semanas. La gallega, aunque de origen argentino, lleva al cierre de este artículo 176 programas y todo apunta a que serán más.

De esos más de 170, muchos de ellos han terminado con empate al final del Rosco, muchas veces por coincidencia y otras por no perjudicarse entre ellos, llegando a un acuerdo. Sobre ese asunto, Roberto Leal ha querido avisar a los espectadores y a los concursantes de algo que están a punto de conseguir.

«¿Sabéis cuantos empates llevamos ya?», les preguntó a los concursantes. Aunque intentaron hacer cuentas, no sabían, por eso les recordó que han empatado en 51 tardes. Ese número está ya muy cerca del los 64 a los que llegaron Orestes Barbero y Rafa Castaño durante las 196 tardes en las que se enfrentaron.

Lo que haría Manu con el premio de ‘Pasapalabra’

De conseguir el premio, el madrileño ha dejado claro qué haría con el Bote del programa: «Ese dinero iría para ayudar a mi familia, para intentar formar una vida con mi pareja, tener nuestra casa, nuestro espacio, y para seguir formándome como psicólogo. No dejaría de hacer nada, no tendría ningún derroche, simplemente sería ganar tiempo, calma, y poder seguir estudiando».

Rosa Rodríguez también ha ido contando a lo largo de todos estos meses qué haría en caso de ganar el premio. «Si gano el bote o si no lo gano, una de las razones por las que quise estar en este concurso es para tener un pequeño colchón. Ser maestra no es una profesión fácil porque no hay estabilidad económica, quiero poder dedicarme a lo que me gusta sin pensar en el dinero», aseguraba en Pasapalabra.