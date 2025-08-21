Así es la actual vida de Sonia Monroy, la nueva concursante de ‘SV All Stars’

Sonia Monroy fue una de las grandes estrellas de la televisión y de la prensa rosa de finales de los años 90 y principios de los 2000. En nuestro país comenzó a ser rostro conocido gracias a su paso como bailarina en programas nocturnos como Esta noche cruzamos el Misisipi y Crónicas marcianas, pero más tarde daría el salto a la música y se convertiría en un personaje que llenó horas y horas de televisión. En 2011 se atrevió con Supervivientes, programas que estuvo cerca de ganar, pero 14 años después volverá a intentar lograr la victoria, esta vez en Supervivientes All Stars.

En 2003 se lanzó al mundo de la música con el grupo Sex Bomb, formado por ella misma lideró junto a Yola Berrocal, Estíbaliz Sanz y Malena Gracia. Su canción Ven, ven, ven fue el gran éxito de aquel verano, superando a muchos de los artistas de la factoría Operación Triunfo y a nombres tan conocidos como David Civera, Raúl o Merche, por poner algunos ejemplos. Pero aquella aventura musical duró poco, ya que no consiguieron repetir ese enorme éxito, pese a que fueron un gran fenómeno en aquel momento.

En el año 2011, cuando su presencia en televisión y en las revistas había bajado considerablemente, aceptó la invitación de Supervivientes de convertirse en concursantes. En los Cayos Cochinos pasó 84 días, siendo salvada por el público casi en una decena de semanas, demostrando que tenía el cariño de la audiencia. A la final llegó como una de las favoritas, pero se quedó a la puertas en una eliminación que quedará para el recuerdo, ya que no pudo evitar tirarse al suelo a llorar junto al helicóptero del programa cuando recibió la noticia.

Desde entonces decidió centrarse en desarrollar su carrera como actriz, por lo que decidió mudarse a Los Ángeles, la cuna del cine, donde se formó estudiando varios cursos y consiguiendo pequeños papeles en algunas teleserie como Less Than a Whisper, The Lincoln Lawyer o Anatomía de Grey. Además, también se atrevió a lanzarse como directora y productora a crear sus propias series y cortos por la red. Para ello creó su propia productora, bautizada como Monroy’s Films, con la que intenta abrirse paso en un competido mundo.

Lo cierto es que cada cierto tiempo vuelve a ser noticia, como por ejemplo cuando se coló en la alfombra roja de los premios Oscar, a la que no estaba invitada, y publicó varias fotos en las que aparecía con un vestido confeccionado con una enorme bandera de España. También ha protagonizado escándalos con Brad Pitt, al que no ha dudado en criticar por ser «muy prepotente», algo que descubrió cuando pudo conocerle en un evento.

La mala suerte de Sonia Monroy en el amor

Parecía que la estabilidad la había encontrado en Estados Unidos gracias Juan Diego López, conocido como JD, con el que se casó en el año 2016 y llegó a protagonizar exclusivas e incluso participó en el reality La Casa Fuerte. Aunque parecían felices, en el año 2023 anunciaron su separación, aunque lo hicieron con buenos términos.

En este 2025 volverá a Honduras como una de las concursantes de Supervivientes All Stars, algo en lo que su amiga y agente Yola Berrocal seguro que ha tenido que ver. Allí se enfrentará a caras tan conocidos como Elena Rodríguez (madre de Adara Molinero) y Gloria Camila Ortega.