Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Cada tarde, de lunes a viernes, son muchas las personas que se reúnen frente a la pequeña pantalla para poder disfrutar de esta sorprendente y espectacular historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 31 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 223 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Adriana no ha dudado un solo segundo en compartir con Rafael su teoría del verdadero motivo por el que Julio no les ayuda con Úrsula. Sin duda, estamos ante una oportunidad única en la que la joven no ha dudado un solo segundo en sincerarse, como nunca, con él.

Es más, lo ha hecho sin tan siquiera pensar en las posibles consecuencias. Lo que es un hecho es que, entre otras cuestiones, lo que la protagonista buscaba era un poco de consuelo y comprensión en mitad de una situación tan sumamente complicada para ella, pero también para su entorno. Lejos de que todo quede ahí, y al enterarse de que Luisa ha sido brutalmente atacada, Alejo ha acabado perdiendo la razón. Hasta tal punto que no ha dudado un solo segundo en poner rumbo a la Casa Grande, mostrándose dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para proteger a su amada ante quien sea. Aunque ese gesto cueste tener el mayor enfrentamiento posible con su padre. A la vista está que está más que dispuesto a asumir ese riesgo con tal de poner a Luisa a salvo, antes de que las cosas se compliquen cada vez más.

¿Qué sucede en el capítulo 224 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 1 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que podemos disfrutar en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo, dadas las circunstancias, Leonardo no duda un solo segundo en apoyarse en su madre. Todo ello mientras Irene le hace una sorprendente y contundente petición.

¿En qué consiste, exactamente? En no entregarle a Bárbara la carta donde confiesan su traición. De hacerlo, todo lo que han construido quedaría roto en mil pedazos. Úrsula, tras sorprender a Rafael con Adriana, no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para provocar a Julio.

Así pues, para tratar de frenar de alguna manera sus amenazas, ha querido aprovechar para hacerle una advertencia. De esta forma, no tarda en recordar que es ella la que está en su poder, y no al revés. Por lo tanto, debe hacer caso a todas y cada una de sus indicaciones. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.