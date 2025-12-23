‘Hasta que me quede sin voz’: estreno y cómo ver el documental de Leiva (online y tv)

Leiva es actualmente uno de los grandes de la música pop y rock en España, siendo capaz de llenar grandes recintos, una carrera en la que ha luchado desde que era joven, cuando comenzó con sus compañeros Rubén Pozo y Tuli (saxofonista que abandonó el grupo antes de su éxito). Con permiso de otros como Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Rosalía o Dani Martín, es el artista que más entradas vende en nuestro país, algo que le está costando la voz (literalmente), por eso sus giras son cada vez más complicadas de ver. De todos esos problemas, pasando por su infancia y hasta el accidente que le hizo perder un ojo, habla en el documental Hasta que me quede sin voz, en el que se abre ante los espectadores por completo.

Este documental se trata de una película de una hora y media de duración, en la que el madrileño repasa cómo fue su infancia, en la que tuvo que vivir la pérdida de un ojo por culpa de una trastada de niño. Eso le hizo encerrarse durante mucho tiempo en su casa, lo que le hizo apreciar el mundo de la música, algo que le cambiaría por completo la vida. Primero probó suerte con el grupo Mala hierba, pero más tarde llegaría Pereza, un proyecto mucho más serio y que hizo que su amigo Rubén y él saliese de su Alameda de Osuna (el barrio de Madrid en el que se criaron) para triunfar en España y América.

El cantante también tiene, es casi obligado, que dar una explicación de por qué dejó a tantos fans tristes por su separación. Mientras Rubén se mueve en el circuito underground y no ha recuperado el éxito de antaño, Leiva sí que ha conseguido que sus millones de seguidores sigan pendiente de sus canciones.

También hay hueco para tocar uno de los temas que más preocupan al artista, ya que su principal instrumento (sus cuerdas vocales) se han convertido en un problema. Como ya ha contado en varias ocasiones, cada gira es todo un reto para su cuerpo, tanto que después de ellas tiene que parar un tiempo y ser intervenido, algo que no podrá seguir haciendo hasta el fin de los días, por eso su futuro siempre será incierto, al menos como cantante en directo.

¿Dónde se puede ver el documental sobre Leiva?

De lo que no ha tenido tiempo para abordar es la muerte de su amigo e ídolo Robe Iniesta, que falleció en diciembre de 2025. Con él grabó la canción Caída libre, la última en la que hemos podido escuchar al extremeño antes de su muerte, ya que su carrera se paró en seco por culpa de sus problemas de salud, que le obligaron a parar su gira y a renunciar a poder hacer la despedida que Extremoduro merecía.

Hasta que me quede sin voz está disponible desde el 23 de diciembre para los suscriptores de Movistar Plus+, siendo un único capítulo.