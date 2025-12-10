¿Por qué se separó Extremoduro? Los motivos de Robe Iniesta para ir en solitario

La muerte de Robe Iniesta ha dejado huérfanos a millones de fans del grupo Extremoduro, entre ellos muchos de los políticos de los que siempre renegaba el cantante fallecido este miércoles 10 de diciembre en Plasencia (Cáceres). Siempre irreverente, ahora podrá contemplar cómo muchos de los que señaló y criticó en el pasado, hoy le despiden, dejando claro que su música traspasa ideologías de todos los colores. Sus últimos años han estado llenos de cancelaciones por culpa de su salud, pero también marcados por la separación de su grupo y su vuelta a su carrera en solitario. Estos son los motivos que llevaron al grupo a disolverse.

Aunque no estaba solo, lo cierto es que Robe era el alma del grupo, ya que sus compañeros fueron abandonando y regresando durante los 32 años de carrera, muchas veces por discusiones y diferencias creativas. Entre los más conocidos compañeros están Iñaki Antón (Uoho), José Ignacio Cantera o ‘El Sucio’, pero en el año 2014 Iniesta decidió darle un empujón a su carrera en solitario después de la que ya es la última gira de los extremeños.

Durante años los fans pensaron en un regreso a lo grande, al menos para una despedida, como hicieron grupos como Héroes del silencio en el año 2007, con una brutal gira que tuvo que acudir a lugares más grandes que los habituales pabellones, saltando a llenar el circuito de Cheste, en Valencia, reuniendo a más de 80.000 personas.

En 2019 esas buenas noticias llegaron para los fans de Extremoduro, al anunciarse una gira de despedida que tendría lugar en el año 2020. Como no hace ni falta explicar, la pandemia hizo que se fuese aplazando por las medidas sanitarias y las restricciones, hasta que en el año 2021 Live Nation, la promotora con la que tantas veces había peleado Robe, decidió cancelarla.

«No han querido hacer la gira porque no han querido esperar a que pasara la pandemia para poner nuevas fechas, que es lo único sensato que se podía hacer en esta situación», así lo explicaba el propio Robe.

La separación de Extremoduro en 2019

En aquel año, con un simple mensaje en redes sociales, el grupo anunciaba algo que estaba cantado, ya que sólo faltaba la confirmación oficial. «Para trabajar de la manera en que nosotros hemos trabajado tanto tiempo, es imprescindible tener una compenetración muy muy especial. Ahora, esa compenetración tan difícil de conseguir y mantener, aunque existe, no es la misma», así explicaban los motivos de su decisión, aunque más tarde anunciaban una gira, que como ya hemos contado, nunca se celebró y ya no se podrá realizar tras la muerte de Robe.