¿Siguen abiertos El Sueño del Quixote y Casa Palacio Uclés tras ‘Batalla de restaurantes’?

Batalla de restaurantes viajaba hasta Cuenca antes de finalizar el año 2025 en la búsqueda del mejor morteruelo, el plato típico de Cuenca que es todo un manjar, aunque no es apto para veganos. Este plato es todo un clásico para turistas que acuden a Cuenca capital y a los pueblos de alrededor, por lo que los restaurantes deben esforzarse en tenerlo siempre en su carta. Descubrimos si El Sueño del Quixote y Casa Palacio Uclés, dos de los restaurantes que han participado en el programa, sigue abiertos después de su emisión en laSexta.

Este plato es de origen sencillo y tiene una base de carne de conejo o liebre espesada con pan. Es bastante contundente, ya que está pensado para que los agricultores puedan soportar las bajas temperaturas y las largas jornada de trabajo en el campo. Junto con el ajo, el aceite y las especias se tritura todo, lo que dará una pasta llena de carne que es un manjar para muchos de los que lo prueban, aunque para muchos pueda ser demasiado contundente.

¿Sigue abierto El Sueño del Quixote?

Se trata del restaurante que se encuentra dentro del complejo Casa de los Acacio, que se encuentra en la localidad de San Clemente. Además de las nueve habitaciones y un enorme jardín en el que disfrutar, también cuentan con un gran restaurante en el que degustar los platos tradicionales de la zona, además de poder acoger celebraciones.

Los dueños ya cuentan con una amplia experiencia, ya que son los propietarios de dos fincas dedicadas a eventos en la zona, por lo que supone un nuevo negocio después de sus éxitos anteriores. Hay poca información acerca de los horarios de apertura. El restaurante también está abierto a clientes que no sean huéspedes del hotel, aunque es mejor llamar para reservar.

¿Sigue abierto Casa Palacio Uclés en Cuenta tras ‘Batalla de restaurantes’?

Este local tampoco está situado en Cuenca capital, ya que está en la localidad de Uclés. Los horarios de este local son miércoles y jueves de 11 h a 17 h, mientras que viernes y sábado está abierto de 11 h y hasta las 23 h, dando servicios de comida y cenas. Los domingos abre sólo en horario de comidas, mientras que cierra por descanso de personal los lunes y martes.

Como su rival en Batalla de restaurantes, el local también cuenta con un alojamiento rural en el que completar la experiencia y pasar un fin de semana rural.