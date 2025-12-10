Todas las reacciones a la muerte de Robe Iniesta, líder de Extremoduro: «Te echaremos mucho de menos»

El músico extremeño Robe Iniesta, quien fuera líder del grupo de rock Extremoduro y un auténtico icono del rock español de las últimas décadas, ha fallecido este miércoles a los 63 años, según ha comunicado su agencia de comunicación. Robe ha sido uno de los músicos más exitosos, así como inescrutables, del panorama español.

Tal y como ha explicado su agencia en un comunicado oficial: «Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones». Según han contado, en los próximos días darán a conocer el lugar concreto de Plasencia y la hora a la que tendrá lugar el homenaje para despedir al artista.

Reacciones a la muerte de Robe Iniesta

Una de las primeras figuras políticas en despedir al cantante ha sido la ex ministra de Igualdad Irene Montero, quien ha compartido unos versos de Del tiempo perdido. «Te echaremos mucho de menos. Vuela alto, Robe», ha escrito en su perfil de X.

“Del tiempo perdido

En causas perdidas

Nunca, nunca me he arrepentido

Ni estando

Vencido

Cansado

Prohibido

Si me caigo y no me levanto

Si lo olvido, recuérdame

Que yo soy un poeta

Y mi vida una letra

Que escribo en hojas en blanco” Te echaremos mucho de menos. Vuela alto Robe💔 — Irene Montero (@IreneMontero) December 10, 2025

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha sumado a la despedida del vocalista de Extremoduro. Sánchez ha escrito a través de sus redes que hoy despedimos a un poeta que nos enseñó a «no rendirnos jamás». «Su legado será eterno. Hasta siempre, Robe», ha señalado.

Hoy nos deja Robe Iniesta. Si «toda la vida es un cuento y hay que saber contarlo», él lo cantó como nadie: con verdad, con rabia, con belleza. Despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás. Su legado será eterno.

Hasta siempre, Robe.https://t.co/UQ1zmDDW3v — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 10, 2025

Otro ex ministro también se ha pronunciado sobre el fallecimiento de Robe Iniesta. El ex coordinador federal de Izquierda Unida Alberto Garzón ha reaccionado de forma escueta, mostrando su dolor con un «nooooo».

Por su parte, el presentador y periodista Jesús Cintora ha recordado una anécdota que le ocurrió durante uno de los conciertos de Extremoduro, cuando el cantante paraba durante mucho tiempo entre canciones: «Cómo en aquel concierto de Vigo, pensé que algo iba mal porque paraba demasiado entre canciones», pero «jamás pensé que no volvería a verlo».

Ha muerto el Robe de Extremoduro, el gran compositor de rock en habla hispana de las últimas décadas.

En aquel concierto de Vigo, pensé que algo iba mal porque paraba demasiado entre canciones. Llegó el parón. Jamás pensé que no volvería a verlo. DEP https://t.co/dz0zvIyrg4 pic.twitter.com/srOqhgpmeg — Jesús Cintora (@JesusCintora) December 10, 2025

La cantante Rozalén también ha tenido palabras para Robe, a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde ha compartido una imagen del cantante y el estribillo de la canción Si te vas: «Si te vas, me quedo en esta calle sin salida».