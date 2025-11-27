Sánchez planta al PSOE de Felipe González en el homenaje a Lambán en el Senado

Pedro Sánchez y todo su ejecutivo al completo ha decidido no asistir al homenaje que se celebra este jueves en el Senado por el ex presidente de Aragón Javier Lambán, fallecido el pasado mes de agosto. El acto, organizado por el colectivo Fernando de los Ríos y titulado La socialdemocracia en los territorios, contará con la presencia del líder del P, Alberto Núñez Feijóo, y de ilustres figuras del socialismo histórico como el ex presidente del Gobierno Felipe González, el ex vicepresidente Alfonso Guerra y el ex secretario general de UGT Cándido Méndez, que ejercerán como ponentes.

El evento tendrá lugar en el antiguo salón de plenos del Senado y se produce dos meses después de que la bancada socialista en las Cortes de Aragón no aplaudiera el reconocimiento póstumo a Javier Lambán con el premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, otorgado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en la cámara autonómica.

Page elogia a Lambán

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que sí ha asistido al acto, ha tenido unas palabras de recuerdo para Lambán antes del homenaje, destacando la «admiración» que tenía hacia él y elogiando su «capacidad intelectual». «No sólo era teórico, practicaba su forma de entender la política y defendía muchos valores y principios en los que coincidíamos», ha dicho Page momentos antes del homenaje.

Durante este reconocimiento, Page ha querido destacar la «capacidad intelectual» de Lambán y ha recordado la «amistad personal» que les unía. El presidente de Castilla-La Mancha ha lamentado la «pérdida» que supone su fallecimiento tanto para él mismo como para el PSOE, Aragón y el conjunto de España. «Por eso es bueno que el homenaje hoy se celebre precisamente en el Senado», ha añadido.

El líder regional ha evitado entrar en polémica sobre las ausencias del Gobierno de Pedro Sánchez pero ha señalado que «habrá que escuchar cuáles son sus argumentos» para justificar su falta de asistencia.

Ausencias del sanchismo

Además de Pedro Sánchez, otros presidentes autonómicos socialistas como Salvador Illa o Adrián Barbón han declinado su asistencia, este último alegando otro acto que tiene en Madrid el mismo día, mientras que María Chivite no ha contestado a la invitación.

Sí han confirmado su presencia, además de Page y Feijóo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y expresidentes socialistas autonómicos como Javier Fernández, que también lo fue de la gestora del PSOE. El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, también asistirá junto a otros senadores de su formación.

La ausencia de representantes del Ejecutivo en un homenaje a uno de los presidentes autonómicos más relevantes del PSOE constituye un nuevo desaire del sanchismo hacia los barones críticos del partido. Lambán, que presidió Aragón entre 2015 y 2023, fue uno de los dirigentes socialistas que más duramente criticó los pactos independentistas de Sánchez y su deriva hacia posiciones nacionalistas. Su enfrentamiento con Ferraz se recrudeció especialmente tras la amnistía a los líderes del procés catalán.