Feijóo a Sánchez, a 24 h. de que Ábalos pueda ir a prisión: «Usted es el único de la cuadrilla en libertad»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a apenas 24 horas de que el que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes del Ejecutivo, José Luis Ábalos, pueda ingresar en la cárcel por corrupción. «Usted es el único de la cuadrilla en libertad», ha transmitido Feijóo a Sánchez, al que ha castigado también su preocupación porque entre en prisión este jueves «uno de los suyos».

En la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados después de la inhabilitación al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, Núñez Feijóo se ha dirigido a Pedro Sánchez, quien defendió al que fuera jefe del Ministerio Público pese a su imputación, para preguntar si «va a pedir perdón a los españoles» tras la condena.

«La semana pasada acabó con su fiscal general condenado por delinquir. Y en esta vive pendiente de cómo acabará su núcleo duro, en el que pesan 43 años de prisión. Y qué hace usted ante este bochorno, decirle al Supremo lo que tiene que sentenciar y al ex fiscal cómo tiene que recurrir», ha analizado Feijóo desde su escaño. «Menos de presidente ejerce usted de todo. No hace mucho, usted preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal general del Estado. Visto lo visto, ¿usted va a pedir perdón a los españoles?», ha añadido, en su primera intervención en el hemiciclo.

Ante la respuesta de Sánchez, Feijóo ha vuelto a la ofensiva con el tema del ex fiscal general. «Usted desconoce la sentencia y está en contra de ella», ha dicho, levantando las risas de su bancada. «Cada vez es más peligroso para la democracia española», ha añadido.

«Si España tuviese una situación normal, usted respetaría a los jueces, cosa que no hace. ¡Llama mentiroso al Tribunal Supremo!», ha subrayado el líder de la oposición, que critica que Sánchez no apruebe los Presupuestos Generales del Estado y no haya un debate del Estado de la Nación, «uno al año y no uno en los últimos siete». Asimismo, exige que el Gobierno esté «con los problemas de los españoles, es decir, con la vivienda, con la cesta de a compra, con la inmigración y con la pobreza».

La ‘preocupación’ de Sánchez

«Pero, qué normalidad garantiza usted, si sólo está aquí de cuerpo presente, porque su mente la tiene a las puertas del Tribunal Supremo a ver lo que ocurre mañana. A usted no le preocupa que caiga el techo de gasto, eso es lo de menos, lo verdaderamente le inquieta es que se vuelvan a abrir las puertas de la prisión para que entre alguno de los suyos. Pero no se preocupe tanto, si al final usted es el único de la cuadrilla que está en libertad», ha asegurado Feijóo, que recuerda a Sánchez que «siempre podrá decir que no les conocía de nada, que no les ha visto, como ha dicho sobre Otegi».

«En el año 2023 le dijo a Ábalos que le echaba de menos y después de haberle cesado, porque era un irresponsable, le volvió a meter en las listas. Ahora hay un señor al que usted despidieron de la Moncloa por abuso sexual y le vuelve a contratar el Gobierno. Es que no sabe gobernar sin estar asistido por un presunto delincuente de confianza. Gobernar no es vivir en el Palacio, no es controlar la televisión pública ni el resto de las instituciones, esto ya lo superaron los españoles hace 50 años», ha completado Alberto Núñez Feijóo, apurando su tiempo de intervención en el Congreso.