Feijóo derogará «de inmediato» la ley del ‘sí es sí’ y endurecerá los delitos contra la libertad sexual

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes su voluntad de derogar «de inmediato» la denominada ley del sí es sí, impulsada por la podemita Irene Montero, y que endurecerá los delitos contra la libertad sexual. Así lo ha trasladado en un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre.

El dirigente popular ha dejado constancia de que el Gobierno de Sánchez no tiene tiempo para las mujeres, ya que está muy ocupado celebrando excarcelaciones como la de Santos Cerdán y preparando otras encarcelaciones, como las potenciales del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la de su ex asesor, Koldo García. «¿Cómo van a decirle a las mujeres que son dueñas de su destino cuando en este país la mejor forma para tener oportunidades es ser la sobrina de Ábalos, la esposa de Sánchez o la mujer de Cerdán?», ha preguntado.

Feijóo, además, ha anunciado la derogación «de inmediato» de la ley del sólo sí es sí, también conocida como Ley Montero, y que a su vez aprobará la Ley Integral de Trata y endurecerá los delitos contra la libertad sexual. El líder del PP ha cargado contra el Gobierno por considerar que se ha vanagloriado de ser el más feminista de la historia, a la vez que fallaba a todas las mujeres, «especialmente a las víctimas» de violencia machista.

Asimismo, Núñez Feijóo ha opinado sobre la continuidad de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el cargo como algo indigno, después de ser reprobada por las Cortes por la chapuza de las pulseras antimaltrato, que fue adelantada en exclusiva por OKDIARIO. El líder del PP critica duramente que Redondo no haya asumido responsabilidad alguna por el efecto devastador que ha provocado en la confianza del sistema.

Medidas contra la violencia

Feijóo ha prometido endurecer las penas por delitos contra la libertad sexual. Así las cosas si el culpable es español, aumentará la sentencia de cárcel; si es extranjero, le expulsará de España. Así se ha expresado en un acto del partido con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este martes.

Asimismo, ha avanzado que hará una «auditoría completa» del sistema de vigilancia y control antimaltrato y que «lo mejorará» para «devolverle la credibilidad». A su vez, ha señalado que derogará «de inmediato la ley del sólo sí es sí y la sustituirá «por una legislación que de verdad proteja y acompañe a las mujeres».

También se ha comprometido a aprobar una Ley Integral de Trata que «persiga de verdad a las mafias», que aborde nuevos problemas como la captación de personas cada vez más jóvenes por las redes sociales y que ofrezca apoyo a las víctimas, tanto desde el punto de vista psicológico como alternativas de vida «fuera de este mundo».

Feijóo y el nuevo fiscal general

Núñez Feijóo ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el nuevo fiscal general del Estado que reemplace al inhabilitado Álvaro García Ortiz cuente con «el aval» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que no haya desempeñado cargos políticos en los últimos años. «Debería cumplir estos requisitos mínimos de solvencia e independencia», ha subrayado el líder del Partido Popular. Además, Feijóo ha destacado que el fiscal general del Estado debería ser un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión