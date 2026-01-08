Tres libros nada cursis que te harán sentir bien contigo mismo (el último no podrás olvidarlo)

Esta semana, desde OKDIARIO, te recomendamos tres libros para sentirte bien contigo mismo. Se trata de obras sensibles (que no sensibleras) que hablan del amor, las emociones, la amistad y las pequeñas cosas que hacen que todo merezca la pena. No son novelas cursis ni empalagosas, sino honestas y bonitas, de esas que se sienten como el abrazo de alguien que te quiere mucho y te asegura que todo va a salir bien. Tres historias que harán que comiences el 2026 de manera más optimista. Por cierto, el número 3 es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, al que recurro al menos una vez al año y que no podrás olvidar jamás.

‘Las pequeñas virtudes’ de Natalia Ginzburg (Ed. Acantilado)

Sinopsis: A medio camino entre el ensayo y la autobiografía, Las pequeñas virtudes reúne once textos de tema diverso que comparten una escritura instintiva, radical, una mirada comprometida llana y conclusivamente humana. La guerra y su mordedura atroz de miedo y pobreza, el recuerdo estremecedor y bellamente sostenido de Cesare Pavese y la experiencia intrincada de ser mujer y madre son algunas de las historias de una historia–personal y colectiva–que Natalia Ginzburg ensambla magistralmente, en estas páginas de turbadora belleza, con una reflexión sagaz siempre atenta al otro, arco vital y testimonio del oficio–vocación irrenunciable, orgánica–de escribir.

Opinión: Este libro es como una guía para la vida. Una obra hermosa llena de ironía que no esconde el drama pero que son acerca, en cada uno de los once textos, a la naturaleza humana y a todo aquello que nos hacer ser lo que somos. Una preciosidad.

‘Los misterios de la taberna Kamogawa’ de Hisashi Kashiwai (Ed. Salamandra)

Sinopsis: Una historia llena de ternura sobre una pareja de detectives formada por el padre y la hija del Kamogawa Shokudo, un restaurante escondido en Kioto, que siempre está lleno. El éxito entre la clientela radica en que este dúo singular se ha especializado en preparar exactamente el plato que el público anhela y recuerda de su pasado y no es capaz de reproducir o encontrar. Y lo hacen investigando la historia de la persona en cuestión. Kamogawa Koishi y su padre Nagare, antiguo detective, escuchan las confidencias de sus comensales, que anhelan revivir un momento mágico, y recrean los platos cocinados por sus seres queridos, en una novela deliciosa en todos los sentidos.

Opinión: Con esta novela, todo un fenómeno en su país de origen, se inauguró es España el llamado cozy japonés: libros amables, delicados y sensibles con la cultura nipona como telón de fondo. Ésta en concreto, es una obra de arte deliciosa que habla del poder de la gastronomía para evocar recuerdos y descongelar futuros.

‘Juntos, nada más’ de Anna Gavalda (Ed. Seix Barral)

Sinopsis: Camille Fauque tiene 26 años, dibuja de maravilla, pero no tiene fuerza para hacerlo. Frágil y desorientada, malvive en una buhardilla y parece esmerarse en desaparecer: apenas come, limpia oficinas de noche, y su relación con el mundo es casi agonizante. Philibert Marquet, su vecino, vive en un apartamento enorme del que podría ser desalojado; es tartamudo, un caballero a la antigua que vende postales en un museo, y el casero de Franck Lestafier. Cocinero de un gran restaurante, Franck es mujeriego y malhablado, casi vulgar, lo cual irrita a la única persona que le ha querido, su abuela Paulette, que a sus 83 años se deja morir en un asilo añorando su hogar y las visitas de su nieto. Cuatro supervivientes, cuatro personajes magullados por la vida, cuyo encuentro va a salvarlos de un naufragio anunciado. La relación que se establece entre estos perdedores de corazón puro es de una riqueza inaudita, tendrán que aprender a conocerse para lograr el milagro de la convivencia.

Opinión: Recuerdo cuando leí por primera vez esta novela. Lloré, reír y me enamoré perdidamente. Pocas historias han tenido ese poder embriagador en mi y crear una necesidad de estar ahí, de conocer a esos personajes, de quererles. Marcó, hace años, una buena parte de mi personalidad. Es una historia sencilla, mundana, cotidiana y poderosísima sobre el perdón, las familias elegidas y la resiliencia. De verdad, si no la has leído, date un regalo y piérdete en sus página.