Cosentino refuerza su vinculación con el diseño y el arte en ARCOmadrid 2026 y Forma Design Fair

Cosentino, líder global en la producción de superficies innovadoras para la arquitectura y el diseño, tiene una participación destacada en los dos eventos que están concentrando la atención del mundo del arte, el coleccionismo y el diseño en Madrid durante esta semana. A través de la versatilidad de sus productos, la firma despliega su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, sobre todo, en los respectivos espacios VIP de ARCOmadrid y Forma Design Fair, en los que su nueva superficie mineral ĒCLOS® es absoluta protagonista.

Asimismo, ambas ferias exhiben diferentes aplicaciones de Silestone® y Dekton® en mobiliario e iluminación, reafirmando así la capacidad de multi-aplicación de las marcas de Cosentino. Un ejercicio de alto diseño e interiorismo, ligado a las propuestas de tendencia de galerías de arte, estudios, interioristas y artesanos contemporáneos.

ĒCLOS® deslumbra en ARCOMadrid 2026

Tal y como avanzó la semana pasada uno de los arquitectos responsables en Cosentino City Madrid, Pablo Sequero, y bajo la coordinación del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), los productos de Cosentino están presentes un año más en ARCOMadrid, la feria Internacional de Arte Contemporáneo que reúne del 4 al 8 de marzo un total de 211 galerías de 30 países. El espacio Guest Lounge, punto de encuentro para los coleccionistas y profesionales del arte durante la feria, acoge y condensa la propuesta de diseño e interiorismo de ARCOMadrid.

En esta edición, el espacio, denominado “350.000 Ha” y firmado por Manuel Bouzas y el estudio SalazarSequeroMedina, se construye bajo el eje neurálgico de un material cargado de significado: la madera recuperada de los bosques gallegos arrasados por los incendios del pasado verano. Un espacio de 1.200m2 convertido en metáfora del renacimiento, y concebido como un ejercicio de conciencia ecológica en cada decisión de diseño. En sintonía con su compromiso con la sostenibilidad y la circularidad, Cosentino, además de actuar como una de la firmas patrocinadoras del Guest Lounge, reviste algunos de los elementos más representativos del espacio.

Su nueva superficie mineral ĒCLOS® con tecnología INLAYR®, cuyos primeros colores incorporan hasta casi un 90% de material reciclado en su composición, protagoniza dos elementos pivotantes del Lounge. Por un lado, conforma la espectacular barra circular, elaborada en el color Legnd, que destaca en el espacio abierto del Lounge-Bar. Una pieza integral escultórica en forma de anillo que combina la aplicación de sobre o encimera, junto con un conjunto de planos en el soporte de la misma, todo ello en ĒCLOS® Legnd. Este mismo color ha sido utilizado por los arquitectos para la mesa principal de la sala VIP, en el espacio de restauración.

Como apuntaba Pablo Sequero, “cuando iniciamos la conversación con Cosentino fue como un amor a primera vista. Sobre todo al conocer su nuevo producto ĒCLOS®, ya que encontramos muchos puntos en común con nuestro proyecto. Además del hecho de utilizar material reciclado, su paleta material y de acabados encajaba perfectamente con el mensaje que queremos transmitir. Su tactilidad, textura y profundidad, sobre todo en el color que hemos utilizado que se asemeja a una madera o casi a un alabastro, vibra y conecta con el resto de materiales”.

Finalmente, la colaboración de Cosentino en el Guest Lounge se puede apreciar en seis tapas de mesas bajas repartidas por el Lounge, realizadas en el color Laurent de su superficie ultracompacta Dekton®, producto neutro en carbono para todo su ciclo de vida.

Cosentino con el diseño de colección

Como uno de los patrocinadores principales del Madrid Design Festival 2026, la firma española también ha querido colaborar con la gran novedad de esta 9ª edición del Festival: FORMA Design Fair, una iniciativa concebida como la primera feria española dedicada al diseño de colección. La cita congrega desde hoy y hasta el próximo día 8, en la Nave de la Central de Diseño de Matadero Madrid, a marcas, estudios, galerías, editoras y artesanos contemporáneos en un encuentro clave para el sector profesional del diseño.

Comisariada por Antonio Luna y Emerio Arena, la feria presenta piezas únicas, ediciones limitadas, nuevos materiales y las propuestas más actuales del diseño en un mismo espacio. En este contexto, Cosentino muestra diferentes piezas escultóricas y funcionales. Por un lado, y nada más entrar a la Nave, los visitantes se encuentran con un mostrador realizado en Silestone® Blanc Élysée. Una pieza concebida como un volumen puro y arquitectónico, ideado para transmitir una presencia luminosa en cualquier espacio de recepción.

Aunque la elegancia y la versatilidad de los materiales de Cosentino se elevan dentro de su espacio dentro del feria, la Sala VIP, que cuenta con una imponente mesa realizada también en el color Legnd de ĒCLOS®. Esta mesa, como la sala en general, servirá estos días para ofrecer desayunos, comidas o cenas privadas para los diseñadores, artistas y estudios participantes en el evento. El espacio de elevado diseño se completa con “Dekton Faceted Lamps”, dos lámparas-joya concebidas junto al diseñador Tomás Alía en Dekton® Grigio. Diseñadas originalmente para Casa Decor 2025, estas luminarias nacen como piezas escultóricas en las que la luz dialoga con la densidad mineral del material.