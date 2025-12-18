Libros perfectos para leer en Navidad: el tercero te emocionará desde la primera página

La Navidad es época de magia, por ello, esta semana, desde OKDIARIO, te recomendamos tres libros de fantasía para adultos de esos que conmueven y reconfortan. Y es que, hay vida más allá del cuento de Dickens o las sagas de Narnia y de Harry Potter. Estas tres novelas que destacamos hoy sobresalen por su mensaje humanista y la capacidad de trasladarnos a mundos oníricos repletos de maravillas. Una advertencia: la última obra que proponemos, la tercera, te emociona en la primera página. En mi caso me hizo llorar a lágrima viva y acababa de empezarlo (lo que sigue es más sobrecogedor si cabe).

‘La Biblioteca de la Medianoche’ de Matt Haig ( Alianza Editorial)

Sinopsis: Nora Seed aparece, sin saber cómo, en la Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento.

Nora siente que ha defraudado a todos, y también a ella misma. Pero esto está a punto de cambiar.

Los libros de la Biblioteca de la Medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho (o no haber hecho), en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían, y pronto sus decisiones enfrentarán a la Biblioteca y a ella misma en un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote: ¿cuál es la mejor manera de vivir?

Opinión: La Biblioteca de la Medianoche es un libro de autoayuda ficcionado. La premisa es interesante y las intenciones del autor son bondadosas. Terminas la novela con importantes reflexiones sobre nuestra propia vida. No es alta literatura, eso es verdad, e incluso resulta repetitivo a ratos pero es perfecto para estos días de invierno e ilusión.

‘Piranesi’ de Susanna Clarke (Ed. Salamandra)

Sinopsis: La casa de Piranesi no es un edificio cualquiera: sus habitaciones son monumentales, con paredes llenas de miles de estatuas, y sus pasillos, interminables. Dentro del dédalo de corredores hay un océano aprisionado en el que las olas retumban y las mareas inundan los aposentos. Pero Piranesi no tiene miedo: comprende las embestidas del mar igual que el patrón del laberinto, mientras explora los límites de su mundo y avanza, con la ayuda de un hombre llamado El Otro, en una investigación científica para alcanzar El Gran Conocimiento Secreto.

Opinión: Susanna Clarke ya me enamoró con su primera obra, Jonathan Strange y el señor Norrell (una de las novelas de fantasía adulta más importantes del siglo) pero con Piranesi me ha convertido en un devoto. Aquí se concentra todo el imaginario de la autora con una prosa lírica y perfecta. Una novela compleja que puede despistar en un primer momento pero que es de esas que pueden cambiar vidas.

‘El libro de las cosas perdidas’ de John Connolly (Ed. TusQuets)

Sinopsis: Mientras la Segunda Guerra Mundial arrasa Europa, David, a sus doce años, llora la pérdida de su madre. Su padre ha vuelto a casarse, y la nueva familia se ha mudado a una casa en las afueras de Londres, para evitar los bombardeos alemanes. David, en su desván, no tiene más compañía que los libros.

Unos libros que le susurran y le atraen. La realidad y la ficción empiezan a fundirse hasta tal punto que, por una grieta en una antigua construcción del jardín, David entra de pronto en un mundo desconocido: el de sus sueños y su portentosa fantasía. En sus trepidantes y a veces terribles aventuras, David se topa con personajes como el Hombre Torcido o el Leñador, con lobos semihumanos o con un rey cuyos dominios están en decadencia. A lo largo de la novela, que trata sobre todo del poder de las historias y de la literatura, David aprenderá poco a poco a superar sus miedos y a tomar decisiones.

Opinión: Hace dos años, una compañera de trabajo me recomendó este libro y me lo presentó como su favorito. Empecé a leerlo y frené. Las tres primeras páginas me tocaron tanto (por motivos personales) que no me vi capaz de seguirlo en ese momento. Ahora he regresado a él y me he encontrado con uno de los textos más exquisitos que he leído últimamente. Una aventura preciosa, entretenida, emocionante y de una elegancia extrema a la hora de aproximarse al dolor y a los problemas de salud mental.