Javier de Juan sitúa Madrid en el centro de su exposición efímera en el centro de la capital

La galería Isolina Arbulu, en colaboración con la galería Yusto/Giner presenta la intervención Javier de Juan en el Laberinto, una muestra efímera que, al igual que la ciudad que la inspira, es dinámica, cambiante y en constante reinvención.

El artista Javier de Juan, figura clave de la Nueva Figuración Madrileña y de la Movida, referente del arte español contemporáneo, vuelve a situar a Madrid en el centro de su universo creativo. Pintor y narrador visual, de Juan propone una reflexión sobre la energía vital de la ciudad, su ritmo incesante y su capacidad de transformación.

A través de una selección de obras que dialogan entre pintura, dibujo y experimentación plástica, el artista capta el pulso urbano de una ciudad que se dibuja y se borra, que se reconstruye cada día desde la memoria y la luz. Madrid se convierte así en escenario, personaje y metáfora de la vida misma: moverse es estar vivo.

Concebida como una intervención artística, la instalación se exhibirá durante diez días en enero de 2026. La propuesta de Javier de Juan, cuya obra es considerada 100% ADN madrileño es un laberinto en el que perderse y entender Madrid a través de los ojos del artista. El trabajo del artista ha construido en parte la idea y la imagen de la ciudad a través de más de cuatro décadas.

La exposición es una colaboración entre la Galería Isolina Arbulu, responsable de la curaduría y dirección artística del proyecto, y la galería Yusto / Giner, que acoge la muestra en su espacio de Madrid. Esta alianza refuerza el compromiso compartido de ambas galerías con la creación contemporánea y con el diálogo entre los territorios artísticos de Marbella y Madrid.

Artista visual y figura clave de la Movida Madrileña, movimiento que marcó el renacimiento cultural de España en los años 80. Formado como arquitecto, comenzó su carrera artística en esa época, consolidándose como uno de los exponentes más destacados de la Nueva Figuración Española.

Siempre partiendo del dibujo como base esencial, de Juan crea escenas cargadas de vida, movimiento y emoción. Su obra, reconocible por su enfoque narrativo y su audaz uso del color, combina lo atemporal con lo cotidiano. Aunque su medio principal es la pintura, ha explorado una amplia gama de materiales y técnicas, desde acrílicos y carboncillos hasta videoarte y procesos digitales, manteniéndose en constante evolución.

Sus proyectos toman como referencia las escrituras bíblicas, la mitología o cuadros clásicos como los de Velázquez. Partiendo de personajes mitológicos o arquetipos universales, de Juan construye narrativas que reflejan las realidades contemporáneas utilizando recursos del pasado. Es un gran contador de historias, capaz de plasmar personalidades profundas y conectar con las experiencias humanas más universales.

Javier vive y trabaja en Madrid, ciudad que ha sido escenario e inspiración en buena parte de su obra. Su vínculo con lo urbano y lo humano sigue siendo un eje central de su producción artística, consolidándolo como un referente del arte contemporáneo.