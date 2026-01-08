Aldama admite pagos de «comisiones ilegales» a Ábalos y Koldo y pide una rebaja de pena por confesar

El empresario Víctor de Aldama, acusado en la trama del PSOE, ha admitido pagos de «comisiones ilegales» al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García en el caso mascarillas y ha mostrado su conformidad con el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que le considera responsable de los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada.

De esta manera, ante la próxima celebración de la vista oral por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia, ha solicitado a la Fiscalía que cambie su petición de 7 años de cárcel y la reduzca, dada su «colaboración proactiva con la Justicia», según el escrito de defensa, al que ha tenido acceso OKDIARIO, dirigido al juez instructor del Supremo, Leopoldo Puente.

El empresario, también investigado por la trama de hidrocarburos en la Audiencia Nacional, admite un delito de organización criminal, otro continuado de cohecho pasivo y un tercero de aprovechamiento de información privilegiada, los tres que le imputa el Ministerio Público.

Junto a ello, Aldama pide que la pena solicitada por la Fiscalía «debe rebajarse en un grado adicional» por su «confesión», y reclama que se le aplique una atenuante «muy cualificada». En virtud de la apreciación de la atenuante como muy cualificada y la entidad de la atenuante conforme a los criterios establecidos en el art. 66.1. 2ª del Código Penal.

«Aldama inició un comportamiento de colaboración proactiva con la Justicia, en una fecha temprana, lo que ha permitido impulsar y ampliar la investigación», alega su defensa.

Su colaboración, añade el escrito, «se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados».

La defensa de Aldama da por bueno, por ejemplo, el siguiente relato fáctico realizada por la Fiscalía Anticorrupción: «José Luis Ábalos Meco, en connivencia con Koldo García y con Víctor de Aldama, acordó en el contexto de la pandemia del Covid-19 declarada por la OMS el 11 de marzo de 2020 la adquisición, a través de dos entes públicos empresariales dependientes del Ministerio de Transportes (Puertos del Estado y ADIF) de sendas partidas de mascarillas, a cambio de recibir ambos responsables públicos una indebida compensación económica procedente de Víctor de Aldama quien, a su vez, se benefició en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del mencionado ilícito negocio».

Hasta 39 testigos

La representación legal del empresario ha pedido que comparezcan en el juicio 39 testigos, entre ellos los empresarios Juan Carlos Cueto, presunto comisionista en el caso mascarillas, y Claudio Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala como supuesto cabecilla en la trama de hidrocarburos relacionada con la empresa Villafuel.

Aldama también quiere que testifiquen Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ex jefe de Gabinete de la ex ministra de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart; el hijo de Ábalos o Jésica Rodríguez García, ex novia del ex ministro enchufada por la trama en dos empresas públicas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Respecto a Koldo, ha pedido la testifical de su ex pareja y su hermano, Joseba García Izaguirre.

También figuran en el listado otros ex altos cargos del Gobierno vinculados al Ministerio de Transportes, como la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, o el actual presidente de Correos y ex secretario de Estado de dicha cartera, Pedro Saura. De igual modo, Aldama reclama que sean citadas la empresaria del sector de los hidrocarburos Carmen Pano y su hija Leonor. Pano declaró en sede judicial y luego lo ratificó en la comisión de investigación del Senado haber llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el ex ministro y su ex asesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.