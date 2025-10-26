El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han protagonizado un rifirrafe en redes sociales a cuenta de una avería de los trenes en Aragón. El político popular ha tildado de «nueva vergüenza» la avería en un tren de alta velocidad en Huesca. El dirigente socialista ha respondido: «Lo que es una vergüenza nacional es tu partido».

Este sábado, la Guardia Civil tuvo que asistir a casi mil pasajeros que se quedaron tirados después de la avería de un tren Ouigo durante más de tres horas en la localidad oscense de Ballobar. Cubría el trayecto entre Barcelona Sants y Madrid Puerta de Atocha.

«El destrozo del PSOE de lo que era un orgullo nacional, el tren de alta velocidad, es una auténtica vergüenza. Los aragoneses no nos merecemos semejante desastre y estar continuamente sufriendo averías, anulaciones de viajes y retrasos», aseguró Azcón a través de una publicación en la red social X, antes Twitter.

Adif detalló de que se trataba de una incidencia de una de las dos máquinas del tren Ouigo y que el tren tuvo que retroceder hasta la vía 4 de Ballobar (Huesca). Allí se quedó apartado para no interrumpir el tráfico ferroviario, según informó el administrador de infraestructuras ferroviarias.

Puente se apresuró a contestar a Azcón: «Como puedes ver, querido Presidente, el tren de la incidencia es un Ouigo, sobre el que el PSOE no tiene ninguna responsabilidad». «Lo que es una vergüenza nacional es tu partido y el charco pestilente en el que habéis convertido la política en este país», añadió el ministro de Transportes. «¡Buen domingo!», concluyó.

«Descrédito pestilente»

El presidente de Aragón no dejó ahí la conversación y replicó al político socialista. «Estimado ministro, el deterioro al que habéis llevado las líneas de Alta Velocidad Española, sea la operadora que sea la que los sufra, y los perjuicios y el descrédito que estáis generando sí que es pestilente», ha subrayado. «Abrazo fuerte», ha sentenciado.

La cosa no quedó ahí. Puente pulicó una captura de un mensaje de Azcón en el que el político aragonés se mostaraba «muy contento de que Ouigo ofrezca a Zaragoza una nueva forma de conexión con Madrid y Barcelona». «Pero con lo contento que estaba el Presidente Mazcón con Ouigo…», ha ironizado el ministro de Transportes.

La línea ferroviaria aragonesa ha estado muchas veces en el punto de mira de las críticas por la falta de financiación y la escasa modernización de la infraestructura. Hace unos años se popularizó un vídeo en el que se podía ver a un tractor adelantando a un tren de alta velocidad a la altura de Jiloca, una comarca situada en el norte de Teruel.