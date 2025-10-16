Óscar Puente retrata a Sánchez: felicita a María Corina Machado y llama «dictadura» al régimen de Maduro

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha retratado este jueves por partida doble al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al felicitar a María Corina Machado por el recién recibido Premio Nobel de la Paz y tachar de «dictadura» el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

«No conozco muy bien la trayectoria de María Corina Machado, no soy un experto en el tema venezolano», ha indicado Puente, antes de reconocer que «si los jurados» han considerado que Machado «tiene méritos para ser un premio Nobel» cuenta con su aprobación.

Puente ha dejado claro que él no es «un defensor de la dictadura venezolana» ni tiene «nada que ver con el señor Maduro». Inmediatamente después, el ministro del Gobierno de Sánchez ha incidido en su felicitación a María Corina Machado. «Me alegro de que le den el premio Nobel a una persona que defiende la democracia en Venezuela».

Estas declaraciones, en una entrevista en Onda Cero, han sorprendido al presentador del espacio, el periodista Carlos Alsina, y a sus colaboradores. Puente ha subrayado que el de Nicolás Maduro en Venezuela es «un régimen evidentemente autocrático y no hay mucho más que decir».

«Dictadura en boca de un miembro del Gobierno…», le ha deslizado Alsina, explicando su asombro por la respuesta del titular de Transportes, quien le ha interrumpido para corregir. «En boca de Óscar Puente», ha afirmado.

Sánchez no felicita a Machado

Pedro Sánchez no sólo evitado felicitar a María Corina Machado por el recientemente concedido Premio Nobel de la Paz, sino que se ha justificado con una mentira demostrable. El presidente del Gobierno, además de asegurar que «no entra a valorar» si el galardón es o no justo, afirmó en una entrevista en la cadena SER que «no felicita a los ganadores de los Nobel».

Sin embargo, esto es un embuste por parte del jefe del Ejecutivo, quien en el pasado felicitó hasta en cinco ocasiones a los Nobel de la Paz, empezando por 2015, cuando aún no era presidente del Gobierno, y dio la «enhorabuena» al premiado Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez. En aquella ocasión, sin una opositora al dictador Maduro como galardonada, sí consideró el premio como «justo».

En 2016, a ex presidente colombiano Juan Manuel Santos, y ya como mandatario del Gobierno español en 2018, 2019 y 2020, Sánchez también se interesó por felicitar a los galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces no se había pronunciado en redes sociales, y en esta ocasión tampoco lo ha hecho con María Corina Machado, a pesar de la lucha contra la dictadura de la opositora al régimen de Nicolas Maduro.