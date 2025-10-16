El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo día 30 de octubre para dar explicaciones en la comisión del caso Koldo que se lleva a cabo en el Senado. Así lo ha confirmado la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García, quien le ha recordado que tendrá la obligación de decir la verdad so pena de incurrir en un delito penal.

Dos semanas después de conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a la existencia de una presunta caja B en el seno del PSOE, la senadora popular ha pedido poner «luz» y «taquígrafo» y que se den las explicaciones oportunas sobre la procedencia del dinero en efectivo con el que se pagaba a los dirigentes sociales. En concreto, al que fuera número dos de Sánchez en Ferraz, el ex ministro José Luis Ábalos.

Según ha recordado García, el jefe del Ejecutivo, al igual que Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García, recibieron «dinero en efectivo de sobres del PSOE». «Si tiene la conciencia tranquila», ha proseguido, «que muestre los justificantes de todos esos pagos». «Que muestren esos extractos bancarios que acrediten las retiradas en efectivo de las centenares de cuentas que tiene el PSOE», ha asegurado.

Fue el pasado martes cuando el propio Sánchez reconoció que «en alguna ocasión» habría cobrado dinero en efectivo por parte de su propio partido. «A partir de aquí, las sospechas no son rumores sino indicios», ha afirmado la portavoz del PP. A su juicio, lo que espera su grupo en la comisión que se lleva a cabo en el Senado es saber «cuándo cobró, cuánto dinero recibió, cuántas veces y de donde procedía ese dinero».

Asegura que las informaciones, que no responden a un ingenio de los populares, están dentro del informe de la UCO. Un documento que ha destacado sea «demoledor» para los socialistas, también para el Gobierno de Sánchez al apuntan a que bien «una banda criminal se hizo con el PSOE» o, por contra, fue el propio partido el que, con el paso del tiempo, «se ha acabado convirtiendo en una banda criminal».

La fecha de la citación de Sánchez, prevista desde un inicio para la última semana de octubre y misma además en la que el jefe del Gobierno no tenía ningún compromiso internacional, forma parte de las más de 80 citaciones de involucrados en la trama Koldo que ya han pasado por el Senado. Este miércoles, la última en comparecer fue Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado bolsas llenas de dinero -hasta 90.000 euros- a la sede nacional de los socialistas de Ferraz.

Hasta el momento, una de las incógnitas están en quiénes serán los miembros del PP que interroguen a Sánchez en la Sala Campoamor de la Cámara Alta. Desde el Grupo Popular insisten en no desvelar en modo alguno quiénes serían los senadores que de manera directa le interpelasen. Sobre la mesa estarían los nombres de la portavoz Alicia García, también de los parlamentario Alejo Miranda de Larra o Alfonso Serrano.