La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por contraatacar este jueves en el pleno de la Asamblea, tras un intento de la izquierda capitalina de señalar su gestión. Ayuso ha repasado todas las mentiras del Gobierno de Pedro Sánchez con un «registro» al que, tras su enumeración, ha añadido una conclusión. «Sólo mienten y mienten».

Después de una pregunta parlamentaria de la diputada del PSOE, Mar Espinar, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha adelantado que desde la bancada socialista «hablan de cualquier cosa para no tratar en la Asamblea las chistorras y prostitutas». Ayuso ha añadido que «a esta altura de la vida», al Gobierno «nadie les cree».

Acusada de mentir, la jefa del Ejecutivo madrileño ha pasado al ataque con un listado de los embustes del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez. «Hablan de mentiras aquellos que han puesto en marcha una campaña de acoso y desprestigio para todo mi entorno personal, porque no se han metido en sede judicial porque eso sería un delito», ha comenzado.

«El fiscal general del Estado mintió al propio sistema judicial borrando su propio teléfono móvil obstruyendo el trabajo de la Guardia Civil y de la Justicia. Móvil que también borró el presidente del Gobierno», ha repasado Ayuso, sobre el procesado García Ortiz. «Tienen a su número dos en la cárcel, el señor Cerdán. A su otro número dos la Justicia sí que le va a mandar para dentro, a la propia prisión. Va de camino», ha subrayado, con respecto a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos, ambos ex secretarios de Organización del PSOE con Sánchez al frente de la formación.

«Ocultaron y mintieron sobre la presencia de Delcy Rodríguez en Madrid, ocultaron las juergas de Tito Berni con prostitución y chicas jóvenes. ¡Qué feminismo les ha quedado!», incide Ayuso, antes de abrir un capítulo aparte sobre los sobres y la caja B del PSOE.

«El presidente del Gobierno que no puede negar no haber cobrado en metálico del partido, su portavoz en el Congreso y algunos ministros bajando la cabeza porque no pueden contestar al respecto», ha castigado Díaz Ayuso desde su escaño. «Han negado que había sobres cuando había por todas partes, sobres que hemos visto incluso en las portadas, con el dos del partido al frente, aquel que aupó en urnas de cartón a su secretario general», ha completado al respecto.

Ayuso ha dedicado tiempo a Leire Díez, una «fontanera que se dedicaba a extorsionar y buscar información contra jueces y agentes». La presidenta también ha dejado claro que el pacto que «sustenta la legislatura» de Sánchez, con Bildu, con quien «juraron que no pactarían», estuvo «oculto» y es «corrupto», y que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, «ha mentido en sede judicial».

Ayuso, contra Sánchez y Puente

Las mentiras del Gobierno, en el repaso de Ayuso, también se ven cuando Pedro Sánchez «ha sido incapaz de felicitar al Nobel de la Paz, María Corina Machado», lo que, ha añadido la popular, «les tendría que dar vergüenza».

«Mintieron con la amnistía, mintieron con los indultos, mintieron con el caso Koldo, que nadie le conocía y luego era colega de todos. Mintieron a la OTAN, mintieron a la Comisión de Venecia en el Consejo de Europa, mintieron sobre la energía nuclear negándosela a Madrid pero dándosela, eso sí, bien, a Cataluña. Mintieron con los precios de la luz cuando ya vamos por la quinta subida consecutiva, que está acosando a los españoles en sus facturas», ha aseverado Ayuso, con comentarios también para la fotografía de Óscar Puente del Metro de París para denunciar supuestas incidencias no resueltas en el Metro de Madrid.

«Han mentido con cada escándalo y han puesto a los delincuentes a redactar sus propias leyes, han vulnerado la Constitución a muerte. En resumen, ustedes y sus jefes, y el presidente del Gobierno, sólo mienten. Mienten y mienten. Y no hacen otra cosa», ha finalizado la presidenta de la Comunidad de Madrid.