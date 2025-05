El pasado católico de Mar Espinar: la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid

Fue el pasado mes de abril cuando Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, protagonizó un lapsus que, como no podía ser de otra manera, no tardó en viralizarse en las redes sociales y en generar una gran oleada de críticas. En un intento de criticar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, la política citó erróneamente el mandamiento de «no robarás» como el sexto del Catecismo de la Iglesia Católica y no como el séptimo, que es como verdaderamente corresponde. Esta escena dejaba entrever que Espinar no tenía un gran conocimiento en la materia religiosa, pero nada más lejos de la realidad. Y es que tal y como ha podido saber LOOK, se confundió en base a la mala memoria y no al desconocimiento, ya que recibió una formación religiosa durante su juventud que, hasta ahora, no había trascendido al ámbito público. Un detalle que aporta una nueva perspectiva al incidente mencionado.

Mar Espinar cursó sus estudios de bachillerato en el CEU San Pablo Claudio Coello. Se trata de un colegio privado, con un gran prestigio, ubicado por aquel entonces en la calle madrileña Claudio Coello 141 del barrio de Salamanca. Su orientación educativa está basada en los valores del humanismo cristiano, por lo que todos sus alumnos reciben amplios conocimientos de la religión cristiana desde las primeras etapas educativas. De hecho, en la planta baja, contaba con una capilla para poder llevar a cabo todo tipo de actividades vinculadas a la religión. Desde su propia página web señalan que uno de sus principales objetivos es que todos los estudiantes «conozcan y hagan crecer su fe como cristianos hacia la santidad». «Estamos aquí para acompañar a toda la comunidad educativa en la tarea de seguir el Evangelio», añaden.

Aunque son pocos los detalles que se conocen sobre el paso de Mar en este centro, según ha podido conocer este mismo periódico, Mar Espinar compartió clase con Carlos Cuesta, un conocido abogado, experto en Derecho Mercantil y Concursal que, además, es miembro investigador de la cátedra de Derecho de los Mercados Financieros de la Universidad CEU San Pablo.

En este contexto, la trayectoria educativa de Mar Espinar revela una base religiosa más sólida de lo que podría haberse supuesto a raíz de su reciente error en el Congreso de los Diputados, lo que refuerza la idea de que su equivocación se debió a un descuido momentáneo y no a un desconocimiento. Por otro lado, después de su paso por el colegio religioso mencionado, la actual portavoz del partido socialista se graduó en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid.