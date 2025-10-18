Renfe prohíbe de manera indefinida la circulación comercial de trenes (tipo Avlo) de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Así lo ha indicado la operadora en un aviso interno a sus maquinistas y personal en el que confirma la prohibición de los automotores para transportar pasajeros en el tramo entre Madrid y Calatayud (Zaragoza). El trayecto coincide con el que el sindicato de maquinistas, y posteriormente Talgo, denunciaron que la vía estaba en mal estado.

La operadora ha limitado su uso a desplazamientos sin pasajeros o traslados a la base de mantenimiento, con una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora.

Lo ha hecho a través de la modificación, con carácter temporal, de un documento técnico en la seguridad ferroviaria, el cual es conocido como «Compatibilidad Tren-Ruta» (CCR), que establece que un tren puede circular por una línea concreta de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG).

Según la normativa actual, la responsabilidad de determinar la compatibilidad de un tren con una vía recae sobre la empresa ferroviaria. Dicha medida no tiene un plazo de finalización específico y permanecerá activa hasta nuevo aviso, a pesar de a que todos los trenes de este modelo disponen de las autorizaciones de entrada en servicio establecidas por la agencia pública.

La interrupción de circulación de Renfe

Desde la empresa reconocen que no han recibido ningún aviso por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), ni del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que prohíba la circulación de los trenes Avlo en el tramo entre Madrid y Calatayud, pero sí han tomado la decisión de retirar los trenes que operaban en esta línea.

Por su parte, Talgo, compañía que fabrica el modelo Avril, ha atribuido la fisura al mal estado de la infraestructura en el tramo mencionado, donde el fabricante de trenes asegura que las vibraciones exceden los límites admitidos para un trazado de 300 km/h.