Azcón pide a Vox «no bloquear los presupuestos» y Nolasco se abre a apoyar «medidas concretas»

Que las aguas vuelvan a su cauce, pide el líder del Ejecutivo aragonés tras el terremoto político que ha provocado el escándalo del asesor nazi de Vox destituido y que propició que de manera acelerada los de Abascal anunciaran que no iban a pactar los presupuestos con Jorge Azcón por incidir en dicho asesor cuando «sabía que iba a ser despedido». El popular que ha calificado la situación de «absolutamente desproporcionada» pide a Vox que vuelva a la «normalidad política» y deje de «bloquear» los presupuestos.

«Un asesor no es más importante que los presupuestos en Aragón», ha reafirmado este miércoles en rueda de prensa. Azcón ha despejado dudas: sí que presentará los presupuestos y ha pedido a Vox «que no los bloquee», criticando que «sólo hace oposición al PP» ante un PSOE asediado por la corrupción.

«Estoy convencido de que esto no quiere el votante de Vox, no puede ser que se bloque un presupuesto de una comunidad autónoma que funciona porque haya un asesor que haya hecho declaraciones racistas en redes sociales», ha lamentado.

Azcón aludía a Marcos Francoy, el ex asesor de Vox que llegó a escribir en su perfil de X –estando en el cargo y como secretario provincial de Vox en Huesca– mensajes como «es profundamente importante combatir con cualquier medio posible el reemplazo étnico al que nos someten, remigrar a todos los no españoles de sangre y promover políticas que permitan la natalidad de los españoles autóctonos».

El popular ha expresado que lo que tendría que pedir Vox es «perdón y continuar con una normalidad institucional», criticando la actitud por la que optaron desde la formación: emitir un comunicado en el que rechazaban cualquier negociación de presupuestos con el PP en Aragón.

«No tiene sentido», ha señalado que «por problemas internos de Vox, lo que se diga es que se bloquea el presupuesto de toda una comunidad autónoma». «Nosotros vamos a seguir el plan y vamos a presentar unos presupuestos».

«Es evidente que llamaremos a negociar a todas las formaciones políticas. Si Vox no quiere venir a negociar con el Partido Popular, tendrá que explicar por qué por el cese de un asesor, por problemas internos, no se sienta a negociar un presupuesto», ha advertido evitando de momento posicionarse ante un hipotético adelanto electoral.

«Vox tendrá que explicar por qué pacta un presupuesto en Valencia o Murcia y no en Aragón» si la comunidad «funciona» y «atrae inversiones como ninguna otra en España y crea empleo en cifras absolutamente récord». «Creo que es un profundo error», ha zanjado.

Por su parte, el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, parece haber rebajado el tono este miércoles tras el contundente comunicado del pasado martes donde el partido anunció que no se sentaría a negociarlos, abriendo la puerta a aprobar «pactos puntuales».

«Si en lugar de aprobar unos presupuestos al final quiere que le apoyemos medidas concretas, tiene los votos de siete diputados» de Vox para hablar, ha enfatizado Nolasco, quien ha enumerado algunas actuaciones puntuales como la concertación del bachillerato, la construcción del nuevo Hospital Royo Villanova, una rebaja fiscal a las familias o el incremento de la inversión en modernización de regadíos.

Al tiempo que ha echado balones fuera, culpando al PP de Feijóo por no permitir pactar unos presupuestos con Vox: «A Feijóo no le interesa que Azcón pacte con nosotros para no reavivar lo de pactar con la extrema derecha», por lo que se ha creado una situación de «inestabilidad absoluta» por «un tema de cabezonería personal y porque el PP no le deja».

Lejos de admitir el error político al no haber gestionado antes la destitución del asesor, Nolasco ha criticado la actitud de Azcón por paralizar cualquier conversación con los de Abascal hasta que no fuera destituido. «Lo que ha hecho no tiene nombre, acosar a un grupo parlamentario para decir o echas a esta persona o no hablo contigo».

Para Nolasco «una puñalada trapera del PP, que se comporta de manera indigna en un Parlamento atacando a cargos de confianza, algo que no se ha visto nunca en política y es muy posible que sea por el intento de Azcón de adelantar las elecciones», ha manifestado lanzado la duda de si es el líder popular quién prefiere ir a elecciones y «por eso no ha presentado los presupuestos» todavía.