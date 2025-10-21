Vox quiere poner fin al despilfarro en las dietas de los diputados: supondría 60.000 millones de ahorro

Unos 60.000 millones de euros se podrían ahorrar de las arcas del Estado si se fiscalizase las dietas de cada diputado. Así lo ha anunciado la portavoz de Vox, Pepa Millán, en la propuesta que ha lanzado la formación para poner fin al despilfarro de los políticos a la hora de hacer viajes oficiales.

Vox plantea cambiar el sistema de pago de dietas en los viajes oficiales que implantó el PSOE y exigir una justificación con facturas para cobrarlas. De esta manera, el presupuesto del que dispone cada diputado dejaría de convertirse en un dinero extra que se embolsan los políticos aunque no lo hayan gastado.

Millan ha criticado que hoy en día los diputados cuando realizan viajes oficiales, «no están obligados a devolverlas» pese a que «en la mayoría de los ocasiones» no gastan las dietas que perciben.

El impacto de esta medida se cifra en 60.000 millones de ahorro anual. Los de Abascal se basan en un informe del Instituto de Estudios Económicos que estima que el recorte de este tipo de gastos podría llevarse a cabo sin que afectase a la calidad o prestación de los servicios públicos.

Millán ha puesto por ejemplo el último viaje realizado a China por seis diputados de PSOE, Sumar, ERC, Junts y Bildu, el pasado mes de mayo, en el que cada uno recibió 1.200 euros en dietas sin necesidad de justificarlas, haciendo hincapié en que «ese dinero no es de los diputados».

«Esto es así porque el PSOE con Meritxell Batet lo cambió y ya no hay necesidad de facturas», ha denunciando proponiendo volver al sistema anterior en el cual los diputados debían justificar los gastos.

Desde el 1 de enero de 2006, la cuantía de las dietas se cifra en 150 euros por día en el supuesto de desplazamientos al extranjero y 120 euros diarios en el de viajes dentro del territorio nacional.

El pinganillo «otro derroche» de 1 millón

Vox también quiere poner fin a «otro derroche» en el Congreso como es el gasto de los pinganillos para seguir las intervenciones en catalán, vasco o gallego durante el pleno. La medida supondría 1 millón de euros, ha asegurado, argumentando que «nadie los usa» salvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o algún ministro, «porque no les queda más remedio que, por lo menos, disimular».

«Un millón de euros tirados a la basura», ha advertido Millán. Sus diputados ya han pedido a los operarios de la Cámara que quiten los pinganillos de sus escaños, una petición que no se puede llevar a cabo sin la autorización de la Mesa del Congreso, según han precisado fuentes de la formación de Santiago Abascal.