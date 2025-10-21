Vox no se sentará a negociar los presupuestos con PP en Aragón: «No aceptamos órdagos de nadie»

La destitución del asesor ultra del grupo parlamentario de Vox ha desatado un tropel de reacciones en cascada entre la formación y PP que ha llevado a un panorama inesperado en Aragón en menos de 24 horas: no habrá pacto de presupuestos, pese a que el PP no tira la toalla y considera que las cuentas de la comunidad «son mucho más importantes que un asesor». El anuncio proviene de Vox, en un comunicado en la tarde de este martes, señalando que no aceptan «órdagos de nadie».

Los de Vox han calificado «el órdago» del presidente aragonés, Jorge Azcón, de «oportunista y mezquino», al tratar de aprovechar el caso del asesor Marcos Francoy «como una forma de hacer creer que la negociación de los presupuestos dependía exclusivamente del PP», explican fuentes de la formación a OKDIARIO, y han decido romper la baraja. Una actitud que el líder del Ejecutivo autonómico tilda de «pataleta».

El no de Vox a los presupuestos en Aragón

«El PP tendrá que negociar los presupuestos con quien esté dispuesto a aceptar órdagos», señalan los de Vox en un comunicado de prensa que han lanzado esta tarde, tras dejar claro que el asesor fue destituido este lunes y no tras la advertencia lógica del líder popular de negarse a negociar los presupuestos hasta que no hubiera una destitución de dicho asesor.

Hay que tener en cuenta que los tiempos en política son esenciales. Vox, tal y como hemos publicado OKDIARIO, ya habían tramitado expediente de despido contra Marcos Francoy –también secretario de Organización Territorial de Vox en Huesca– que llegó a publicar comentarios en su perfil de X sobre el remplazo racial en los siguientes términos: «Es profundamente importante combatir con cualquier medio posible el reemplazo étnico al que nos someten, remigrar a todos los no españoles de sangre y promover políticas que permitan la natalidad de los españoles autóctonos».

Sin embargo, el proceso de despido no se había concluido todavía y el escándalo ha saltado antes de hacer pública la destitución. En este contexto, Azcón en la sede del PP, preguntado por dicho asesor, ha expresado su bloqueo a Vox hasta que no tomara cartas en el asunto.

Una postura que ha enconado a los de Abascal hasta el punto de cerrar el comunicado advirtiendo que «un hipotético escenario en que el PP solicite el futuro apoyo de Vox para conformar una mayoría que permita la investidura de un presidente y su correspondiente ejecutivo», incluirán en esta negociación que se «supervise y se de consentimiento a todo personal eventual que forme parte de las consejerías dirigidas por el PP».

PP sobre Vox: «Reacción irreflexiva»

Tras las declaraciones de Vox, los populares no han tardo en responder. El PP ha lamentado la reacción de Vox y la ha tildado de «irreflexiva e impulsiva» ante un «asunto trascendental como es la negociación del presupuesto de la Comunidad Autónoma».

Lo ha hecho también en un comunicado emitido inmediatamente después del de Vox, señalando como»“desconcertante» la reacción de la formación, justo en el momento después de «haber cesado el asesor que difundía mensajes fascistas y racistas en redes, que es la condición sine qua non reclamada por el PP de Aragón para poder mantener conversaciones institucionales».

«Resulta lamentable que un grupo parlamentario pretenda condicionar una negociación presupuestaria para defender la posición de un asesor que ha mostrado en redes sociales una ideología incompatible con la democracia», han añadido.

El PP ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad, la sensatez y la seriedad para ser útiles en la sociedad», insistiendo en la necesidad de aprobar unos presupuestos en la comunidad autónoma que ayude a los aragoneses a «resolver problemas y mejorar su calidad de vida».