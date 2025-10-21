Vox ha destituido a Marcos Francoy, asesor del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón este martes por sus comentarios controvertidos y mensajes ultras en su perfil personal de X –antes Twitter–. Francoy es abogado y también era secretario de Organización Territorial de Vox en Huesca. Sin embargo, Vox tenía ya su expediente de expulsión desde el 5 de septiembre, como ha podido comprobar OKDIARIO.

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva al correo electrónico que el gestor del grupo parlamentario de Vox en Aragón envío a un despacho de abogados hace más de un mes donde se detallaba los 4.353,08 euros correspondientes a la indemnización de despido improcedente que le correspondía a Francoy por el año y medio que llevaba como asesor.

Nuestro diario ha tenido también acceso a la conversación por WhatsApp entre un alto cargo de la formación a nivel nacional y otro autonómico del pasado 11 de octubre donde se insistía en agilizar el proceso para «cesar a Marcos ya».

Alto cargo Madrid: No tiene sentido esperar al viernes. Hacedlo ya por favor. No entiendo por qué tenemos que esperar cuando tenemos motivos sobrados para no esperar ni un día más. Mañana sin falta por favor.

Alto cargo Aragón: Sí. Justo había pedido que prepararan todo para el viernes. Pero ahora mismo hablo con el abogado para que lo prepare para mañana.

Alto cargo Madrid: ¿Por qué hay que esperar una semana?

Desde la formación explican a OKDIARIO que habían tomado la decisión de prescindir de él antes de que saltara la noticia precisamente «por sus publicaciones fuera de lugar en redes sociales». Sospechan que ha sido la decisión interna de su destitución la que ha podido levantar la atención de su polémico perfil en otras formaciones políticas.

«Era cuestión de días que Francoy dejara de formar parte del grupo, el gestor ya estaba avisado y estaba tramitando formalmente su salida cuando ha saltado todo esto», aseguran señalando que no tiene sentido que la izquierda tache de «antisemita» a Vox cuando es la única formación que se ha posicionado a favor de Israel y rechazó otorgar a Casa Palestina el título de Hija Predilecta de Zaragoza –mientras el PP lo permitió con su abstención– precisamente por «celebrar el atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre».

El escándalo del asesor

El escándalo mediático se desató este lunes cuando el Diario Socialista se hizo eco de las publicaciones en X del ya ex asesor de Vox en las que difundía mensajes nazis, racistas, antisemitas y fascistas desde su cuenta personal.

Francoy llegó a escribir en un comentario de X: «Es profundamente importante combatir con cualquier medio posible el reemplazo étnico al que nos someten, remigrar a todos los no españoles de sangre y promover políticas que permitan la natalidad de los españoles autóctonos».

Otros mensajes decían: «Es grotesca la influencia de la sinagoga de satanás entre los profesionales médicos». Así como ponía vídeos de nazis escribiendo la cruz judía o retuiteaba cuentas con saludos fascistas acompañados de «el día de la raza».

Tras la noticia, Francoy decidió eliminar su perfil para evitar que se siguiera propagando más comentarios de este tipo. Sin embargo, en las historias de Instagram publicó una frase del controvertido poeta Ezra Pound que podría interpretarse a la luz de la situación que se cernía sobre él: «Si un hombre no está dispuesto a sacrificarse por sus ideas, o no valen nada las ideas, o no vale nada el hombre».

La reacción del PP

Este martes, preguntado por si Francoy condicionaba las negociaciones de presupuestos con Vox, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha lanzado desde la sede del PP un órdago a los de Abascal y anunciando que rompía cualquier tipo de trato con el partido de cara a los presupuestos del próximo año hasta que no lo destituyeran por sus opiniones «incompatibles con la democracia».

La reacción de Vox

La reacción de Vox no se ha hecho esperar. Desde el grupo parlamentario de las Cortes han emitido un comunicado justificando que ya «este lunes se tomó la decisión de prescindir los servicios de Marcos Francoy como asesor», debido a que se «había perdido la confianza en él desde hacía meses».

Una decisión que hacían «pública hoy», señalan, mandando un mensaje claro a los populares sobre que la destitución del asesor no había sido como consecuencia de las últimas declaraciones de Azcón.

Vox ha expresado que «los comentarios vertidos por Francoy en sus redes sociales en ningún momento han representado ni representan el posicionamiento del grupo parlamentario, al no ser un cargo electo», resaltando además en esta destitución que el partido actúa «en base a sus principios y convicciones».

El órdago de Azcón a Vox ha molestado tanto a la formación que tras el primer comunicado han enviado otro por la tarde de este martes, donde advierten que «no van a sentarse a negociar ningún acuerdo presupuestario con el Gobierno de Aragón del PP», señalando que tendrán que hacerlo con «quien esté dispuesto a aceptar órdagos oportunistas y mezquinos».

Vox añade que si se diera «un hipotético escenario en que el PP solicite el futuro apoyo de Vox para conformar una mayoría que permita la investidura de un presidente y su correspondiente ejecutivo», incluirán en esta negociación que se «supervise y se de consentimiento a todo personal eventual que forme parte de las consejerías dirigidas por el PP».