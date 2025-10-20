Vox denuncia ante la Fiscalía al PSOE por financiación ilegal y blanqueo de capitales

El presidente de Vox Santiago Abascal ha anunciado este lunes 20 de octubre que Vox ha registrado esta misma tarde en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el PSOE por posibles delitos de financiación ilegal y blanqueo de capitales. Santiago Abascal se ha pronunciado en declaraciones a los medios desde Segovia, tras conocer que circulan en la formación socialista sobres con dinero en efectivo pero que «revisadas las cuentas del PSOE de los últimos años, y a pesar de que el propio presidente del Gobierno ha reconocido haber cobrado dinero en efectivo, no consta esas referencias a una caja con dinero en efectivo» y además los socialistas afirman «que tienen todo su dinero en los bancos». «Esperamos llegar hasta el fondo del asunto en esta cuestión», ha afirmado.

En la denuncia obtenida, Vox ha destacado que «es un hecho ya notorio, público, probado y reconocido incluso por los participantes que el PSOE ha realizado, en períodos no afectados por el instituto de la prescripción, de forma continuada, permanente, institucionalizada, pagos en efectivo».

En ese sentido, se resalta que «los hechos en que se funda la presente denuncia afectan de forma directa y personal a actuaciones y declaraciones realizadas activa o pasivamente por el núcleo de dirección del PSOE: i) el secretario general, don Pedro Sánchez Pérez Castejón; ii) dos secretarios de organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, iii) y al menos dos gerentes, Mariano Moreno Pavón y Ana María Fuentes Pacheco, así como diversas empleadas de Ferraz -el caso de Celia Rodríguez Alonso, trabajadora de la Secretaría de Organización y de Covadonga San Pedro Pascual».

La denuncia de Vox coincide con que la citación del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, a declarar como testigos el próximo 29 de octubre al ex gerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a una trabajadora de la Secretaría de Organización del partido, Celia Rodríguez Alonso, por los pagos en metálico que hizo el PSOE a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, y al ex asesor de éste, Koldo García. Unos pagos que recoge la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último informe, destapando la caja B del PSOE: Ferraz hizo pagos a Ábalos «sin respaldo documental».

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha destacado que con esta denuncia interpuesta este lunes ante la Fiscalía Anticorrupción el partido pretende llegar al fondo de los pagos en efectivo en el seno del partido, reconocidos por el propio presidente del Gobierno pero que, sin embargo, no aparecen reflejados en las cuentas de la formación.

En la citada denuncia obtenida, Vox en el apartado de los hechos expone «uso masivo de dinero en la gestión del PSOE carente de sustento y explicación razonada en sus cuentas anuales». Además, se destaca «la instrumentalización del partido político para la obtención de fondos ilícitos». A continuación se incluyen extractos de la denuncia:

Uso masivo de dinero

Uso masivo e indiscriminado de dinero en efectivo en la gestión del PSOE carente de sustento y explicación razonada en sus cuentas anuales. El PSOE debe probar que a todo pago en efectivo le corresponde una retirada del equivalente monetario de cuenta corriente bancaria. En otro caso, ese dinero en efectivo no tendría justificación legal hallándonos ante fuentes de financiación no declarada, y presuntamente ilícita.

Pedro Sánchez

Es un hecho ya notorio, público, probado y reconocido incluso por los participantes que el PSOE ha realizado, en períodos no afectados por el instituto de la prescripción, de forma continuada, permanente, institucionalizada, pagos en efectivo. Incluso ha sido reconocido públicamente por el Sr. Sánchez Castejón, presidente del gobierno y Secretario General del PSOE en una entrevista a la que luego haremos referencia.

Instrumentalización del partido

La instrumentalización del partido político para la obtención de fondos ilícitos tanto para la actividad política derivaría a la consideración de la investigación tanto como la financiación ilegal que en este escrito se denuncia como en la investigación de una organización criminal al concurrir con otros delitos que recaerían en la esfera personal de cada uno de los participantes.

¿Qué solicita Vox en la denuncia?