El magistrado instructor Leopoldo Puente ha citado de nuevo a declarar como investigados al que fuera ministro de Fomento y ex número tres del PSOE, José Luis Ábalos, y al que fue su asesor Koldo García, después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En ese documento, la Benemérita destapó una serie de cobros en efectivo de los implicados en sobres de la formación, algo que podría apuntar a la existencia de una Caja B en el partido. Sus comparecencias tendrán lugar los próximos 15 y 16 de octubre.

El juez señala en su auto que el informe de la UCO «viene a profundizar en los indicios de criminalidad que ya constaban en el presente procedimiento con relación a ambos investigados, Sres. Ábalos Meco y García Izaguirre, quienes pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen».

«Todo ello determina la necesidad de que ambos sean llamados a presencia del instructor al efecto de que les sea recibida nueva declaración en calidad de investigados, lo mismo sobre estos aspectos que sobre los elementos ya obrantes en las actuaciones, acordándose después lo que resulte procedente», puede leerse en el auto.

El magistrado explica que del informe de la Guardia Civil «resultan consistentes indicios, a partir de la documentación recabada en esta causa especial y analizada por la fuerza actuante, de que entre los patrimonios de los investigados Sres. Ábalos Meco y García Izaguirre podrían existir significativas zonas de intersección, de tal modo que este último vendría haciéndose cargo regularmente de pagos que corresponderían al primero (tales como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, nóminas de su empleada doméstica, regalos efectuados por éste a sus amistades, cuotas hipotecarias de un inmueble copropiedad del Sr. Ábalos Meco, viajes y otros gastos personales realizados por orden de éste, etc.), alcanzando dichos pagos un importe verdaderamente significativo en términos económicos».

Sin embargo, agrega la resolución, «del análisis de las cuentas bancarias del Sr. Ábalos Meco no resulta la existencia de contrapartidas en favor del Sr. García Izaguirre que pudieran compensar la realización de dichos gastos, en principio, enteramente ajenos a la responsabilidad de éste. De ese modo, indiciariamente resulta que, o bien el Sr. García Izaguirre realizaba dichos pagos, en provecho y beneficio del Sr. Ábalos Meco, sin contrapartida explícita alguna; o bien el Sr. Ábalos le habría devuelto a aquel las cantidades adelantadas en dinero metálico o de otro desconocido modo».

«Fuente irregular de ingresos»

El juez recoge sobre Ábalos que podría «haberse beneficiado de alguna fuente irregular de ingresos, lo que se compadecería con las recepciones ilícitas de dinero en metálico que indiciariamente se le atribuyen en esta causa especial y con la circunstancia de que dichas cantidades de dinero le fueran entregadas para ambos al Sr. García Izaguirre -por un tercero o por varios- quien después, de un modo u otro, asumiría una significativa parte de los gastos correspondientes al Sr. Ábalos».

El magistrado también subraya la relevancia de que desde 2018 hasta 2023, Ábalos no realizó reintegro de efectivo alguno de sus cuentas bancarias. Todo ello choca con la realidad de que, hasta aquel año, sí venía haciéndolo con asiduidad y que, a partir del año 2024, volvió a producirse.

A ojos del juez Leopoldo Puente, «dichos indicios no parecen compadecerse con las manifestaciones del Sr. Ábalos Meco en la primera de las declaraciones que dejó prestadas ante este instructor, respecto a que su relación con el Sr. García Izaguirre no pasaba de la ordinaria entre un ministro con uno de sus varios asesores, por más que éste último asumiera la realización de ciertos encargos domésticos (ir a buscarle tabaco al ministro o a comprarle medicinas, puso el Sr. Ábalos Meco como ejemplo)».