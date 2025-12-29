Moreno recuerda a Sánchez que no ha tenido «ni un solo día de descanso» en 2025: «Cumplo hasta el final»

Juanma Moreno ha reivindicado este lunes que su Gobierno se ha «callado» mucho durante 2025 para favorecer el «buen rollo entre los andaluces», a pesar de haber soportado «críticas injustas». El presidente de la Junta ha insistido en que ha preferido priorizar la convivencia social, al tiempo que ha garantizado que agotará la legislatura hasta 2026, como prometió al inicio del mandato. Además, ha recordado que él, al contrario que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha tenido descansos ni vacaciones.

Durante su intervención ante la Junta Directiva del PP andaluz, Moreno ha asegurado que su Ejecutivo ha trabajado «sin pensar en el interés de ningún partido» y que ha cumplido con su hoja de ruta «hasta el último minuto». Ha recordado que el Estatuto establece legislaturas de cuatro años, y ha defendido que eso es lo que han hecho.

El líder del PP andaluz ha afirmado que su Gobierno ha buscado consolidar una «Andalucía serena y correcta», convencido de que «la convivencia es fundamental en cualquier sociedad». Ha explicado que esa voluntad de mantener el clima social ha exigido asumir un desgaste político y responder con serenidad ante las críticas.

«Ha habido críticas injustas, pero hemos optado por el buen rollo», ha manifestado. Moreno, en este sentido, ha contrastado su actitud con la de Pedro Sánchez al señalar que «otros presidentes han tenido 15 días de vacaciones», mientras él no se ha tomado «ni un solo día de descanso» en 2025.

En su balance político y económico, ha destacado que casi 160.000 personas se han afiliado a la Seguridad Social en Andalucía durante este año, y que 45.000 malagueños han salido del paro. También ha apuntado que la comunidad ha recibido cerca de 17.000 millones de inversión industrial y que ha dejado de depender energéticamente de España.

Moreno ha señalado que en enero se cumplirán siete años desde que asumió la Presidencia de la Junta, y ha subrayado que «esta Andalucía de 2025 no tiene nada que ver con la que heredamos». Según ha expuesto, «somos más fuertes económicamente y hemos puesto solución a muchos problemas».

Ha pedido a su equipo que siga informando con detalle de los logros alcanzados, pero también que reconozca y corrija errores. En alusión al PSOE y a María Jesús Montero, ha advertido de que «la alternativa es el pasado», mencionando la posible vuelta del impuesto de Sucesiones, la «falta de eficiencia» en la gestión y «la destrucción de servicios públicos».

Moreno ha cerrado su intervención afirmando que 2025 «no ha sido nada fácil» y que 2026 «también será complejo», pero ha transmitido confianza en su equipo y ha asegurado que no van a decepcionar a los andaluces, dando por hecho que seguirá al frente del Ejecutivo andaluz al menos durante cuatro años más.