Sánchez rechaza debatir con Juanma Moreno: seguirá atacándole en el Congreso, donde no puede defenderse

El Gobierno ha rechazado este jueves la propuesta del presidente andaluz, Juanma Moreno, para debatir con Pedro Sánchez sobre la situación de Andalucía, comunidad cuya gestión critican constantemente desde el Congreso de los Diputados. En lugar de aceptar el reto, el Ejecutivo opta por mantener sus críticas desde un escenario en el que el presidente andaluz no puede defenderse.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha desestimado valorar la invitación de Moreno y ha preferido recriminarle su gestión sanitaria. «Yo, más que lanzar este tipo de retos, le recomendaría que se preocupara por los andaluces y andaluzas, y especialmente por esas mujeres que siguen esperando respuesta ante las pruebas del cribado de cáncer», ha declarado Alegría durante una entrevista en TVE.

La portavoz ha insistido en que el presidente andaluz debería centrarse en la «falta de sanitarios en los hospitales públicos» y ha criticado que se realicen «recortes» que favorecen a la sanidad privada. Unos recortes que, por cierto, son totalmente mentira, toda vez que la inversión sanitaria multiplica con creces la que había con el PSOE y, de hecho, se han rebajado los conciertos sanitarios privados en la comunidad desde el 5% del presupuesto que se utilizaba en 2018, último año de gobierno socialista, al 3,5% actual.

Por estos bulos, precisamente, quiere Juanma Moreno tener la posibilidad de defenderse. «Estoy seguro de que podríamos llegar a un acuerdo para que el señor Sánchez venga a debatir conmigo sobre los asuntos de Andalucía con realidad, rigor y seriedad», afirmaba el dirigente andaluz en el Pleno celebrado durante la mañana de este jueves.

Desde el Gobierno central, la línea es clara: defienden que Sánchez «habla de lo que verdaderamente importa», como sanidad y educación, frente al «ruido» que, según Alegría, generan los populares. En su crítica, la ministra también ha apuntado que en todas las comunidades donde gobierna el PP se repite el mismo patrón: «Recortes, menos Estado del bienestar y más operaciones privadas que benefician a unos pocos». Mentira, una vez más.