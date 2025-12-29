Videollamada con los Reyes Magos en Madrid: todo lo que debes saber sobre el plan navideño que conquista a los más pequeños

La Navidad en Madrid vuelve a brillar con luz propia; las calles se llenan de decoraciones, mercadillos navideños, pistas de hielo y belenes. Entre todas estas tradiciones, los Reyes Magos tienen un lugar especial entre de los más pequeños, y este año, la Comunidad de Madrid ha decidido reforzar su presencia: vuelve por tercer año consecutivo la iniciativa «012 Reyes Magos» un servicio que permite a los niños de Madrid hablar directamente con Melchor, Gaspar y Baltasar a través de una videollamada.

Gracias a esta propuesta, los pequeños pueden interactuar con sus Majestades de Oriente desde la comodidad de sus hogares. Desde el pasado 23 de diciembre, más de 2.000 niños han reservado una cita para hablar con los Reyes Magos, y la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar la agenda con 1.000 nuevas citas, permitiendo que más familias puedan participar antes del final del servicio el 5 de enero.

Videollamada con los Reyes Magos en Madrid

Una de las novedades más destacadas de esta edición es la posibilidad de realizar las videollamadas en lengua de signos. Esta iniciativa inclusiva refuerza el compromiso de la Comunidad de Madrid con la accesibilidad y la igualdad.

Para participar, las familias deben acceder al portal web oficial de la Comunidad de Madrid: https://www.comunidad.madrid/012-reyes-magos. Allí pueden elegir a su Rey Mago favorito, elegir la fecha y la hora disponibles y rellenar los datos personales necesarios para recibir la videollamada directamente a través de WhatsApp en el teléfono facilitado durante la reserva.

El horario de atención abarca dos franjas diarias: de 12:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas; el 1 de enero la actividad permanece cerrada y el 5 de enero sólo se admiten reservas hasta las 15:00 horas. Cada videollamada dura aproximadamente cinco minutos, tiempo suficiente para que los niños puedan compartir sus deseos y hablar con los Reyes Magos sin prisas.

Opción presencial sin cita previa

Además de la videollamada desde casa, la Comunidad de Madrid ha habilitado un punto presencial en la Oficina de Registro, ubicada en la calle Carretas número 4, donde los niños pueden hablar con los Reyes Magos a través de una pantalla digital sin necesidad de reserva previa. Este servicio funciona en el mismo horario que las citas programadas, con ajustes especiales los días 31 de diciembre (hasta las 18:00 horas) y 5 de enero (hasta las 15:00 horas), y permanece cerrado el 1 de enero.

La opción presencial ofrece la ventaja de la espontaneidad: las familias pueden acercarse cuando deseen dentro del horario establecido y vivir la experiencia en un entorno seguro, controlado y adaptado para que los niños se sientan cómodos durante su encuentro con los Reyes Magos.

Actividades complementarias de ‘Navidad en Sol’

La experiencia de los Reyes Magos se integra dentro del programa más amplio de «Navidad en Sol», que ofrece una amplia variedad de actividades para toda la familia. Entre ellas destaca el Bosque de los Deseos, instalado este año en la plaza de Pontejos, donde los visitantes pueden dejar mensajes, deseos y decoraciones navideñas.

Mientras, el Belén monumental en la Real Casa de Correos recrea el episodio de la Huida a Egipto y cuenta con un espectacular cielo estrellado compuesto por 60.000 bombillas LED, creando un ambiente mágico y evocador que transporta a grandes y pequeños al espíritu navideño.

«Sobre una superficie de 132 metros cuadrados, el público podrá seguir la senda de José, María y el Niño a través de un paisaje desértico que combina la dureza del terreno con la esperanza del retorno. En ese camino, el espectador se encuentra con las impresionantes reproducciones de los templos de Debod y Abu Simbel, el majestuoso río Nilo, la Gran Esfinge de Giza y sus pirámides, además de un puerto fluvial inspirado en la ciudad egipcia de Assiut.

La profundidad del montaje se logra gracias a la introducción de elementos en distintos niveles y alturas como murallas, fuentes y casas excavadas en la roca, que conforman un escenario lleno de vida y detalle, poblado por más de 500 figuras de reconocidos escultores belenistas como los Hermanos Cerrada, José Luis Mayo, Jesús Ramírez Turpín, Montserrat Ribes o la Escuela Olotina.

Uno de los elementos más sorprendentes de esta propuesta es el techo de luces, compuesto por más de 60.000 bombillas hada, junto a 120 tiras de leds. El resultado es un firmamento luminoso que simula un cielo nocturno que potencia la grandeza del conjunto, destacando cada figura y construcción», detalla la Comunidad de Madrid.

En definitiva, Madrid ofrece este año una Navidad completa, diversa y accesible, donde la magia de los Reyes Magos convive con la música, la solidaridad y la conciencia ambiental, creando un ambiente inolvidable para toda la familia. Desde videollamadas en WhatsApp hasta encuentros presenciales sin cita, cada niño tiene la oportunidad de vivir su propia historia navideña, hablar con Melchor, Gaspar y Baltasar, y mantener viva la ilusión de la Navidad, adaptada a los tiempos modernos.