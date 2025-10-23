Huesca vuelve a ganar el premio al mejor destino para el turismo de aventuras de Europa

Día de celebración en la provincia Huesca, liderada por el popular Isaac Claver, tras ganar el premio al mejor destino europeo para el turismo de aventuras en la gala de los World Travel Awards (WTS) celebrada en Cerdeña. Un año más Huesca lo ha vuelto a conseguir tras lograr el galardón en 2023, consolidándose como un referente mundial en el sector a través de la marca Tu Provincia Huesca la Magia.

Hasta la isla italiana se ha desplazado una delegación oscense encabezada por el presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver. El popular se le ha visto visiblemente emocionado al lograr nuevamente llevar a la provincia a lo más alto y posicionarse para optar al reconocimiento mundial que se otorgará en diciembre en Baréin.

Huesca y el turismo de aventuras

El presidente provincial de Huesca, Isaac Claver, ha recogido este miércoles por la noche el premio al mejor destino de aventuras de Europa en una gala celebrada en el Forte Village Resort de Cerdeña con asistentes de todo el continente. La provincia de Huesca competía, entre otros destinos, con Noruega, Inglaterra, Islandia o Portugal.

«Desde los pequeños lugares somos capaces de llegar al mundo entero», ha expresado en su discurso, acompañado diputado delegado de Turismo de la DPH, Sergio Serra, el gerente de TUHUESCA, Fernando Blasco, y Alicia Pac y Fernando López, de la empresa oscense Marketing Divertido que han colaborado en la campaña digital de captación de voto.

«Es una alegría inmensa, estamos muy contentos y satisfechos por revalidar este galardón que nos posiciona a la cabeza del turismo deportivo a nivel internacional. Es, además, un reconocimiento a todas las empresas y autónomos que generan, a su vez, más de 4.000 empleos directos en nuestra provincia», ha destacado.

«Este reconocimiento ratifica que el trabajo, que realizamos juntos, está dando resultados y posicionando a nuestra tierra en lo más alto. Demostramos, una vez más, la fuerza y el esfuerzo de nuestra gente y cómo, desde pequeños lugares somos capaces de llegar al mundo entero», añadía.

Según Claver, alcanzar el reconocimiento de mejor turismo de aventuras europeo hace dos años, abrió a la región a «un campo de posibilidades que hemos desarrollado con el sector y se está traduciendo en mejores cifras turísticas».

En 2024, el turismo en la provincia, según cifras oficiales, creció un 5,4%, llegando a los 1,5 millones de turistas. «Este año, vamos camino de superar esos datos. Por eso, tenemos muy claro que vamos a seguir apostando por este turismo que sirve, también, como punta de lanza para mostrar otros de nuestros grandes recursos como son el patrimonio o la gastronomía», ha destacado Claver.