El presidente de la Diputación de Huesca da la cara por el campo: «Son nuestros orígenes y tradición»

El emotivo discurso del presidente de la Diputación Provincial de Huesca ante decenas de agricultores está dando la vuelta a España. Isaac Claver quien además es alcalde de Monzón, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones del sector primario en contra de la Agenda 2030 y las políticas de Bruselas.

Sin un discurso preparado y sin convocatoria a los medios, el joven presidente de la Diputación de Huesca ha vuelto a romper los esquemas de la política convencional. Este miércoles, en mitad de las protestas de los agricultores, y ante la imposibilidad de que accedieran a la ciudad de Huesca con sus tractores, Claver se presentó a las afueras de la ciudad y les mostró su apoyo ante la decisión de la Delegación de Gobierno de no permitirles la entrada.

«Ha sido una sorpresa para nosotros cuando se supone que en toda España se han bloqueado los accesos a las grandes ciudades, es una cuestión que entendemos que es censura», expresó ante ellos en un ambiente que estaba caldeado por la decisión del Gobierno de Sánchez de impedir hacer visible sus reivindicaciones en las ciudades.

«Si estoy aquí es porque yo os entiendo. El medio rural debe alzar la voz. Desde el Gobierno de España se ha trasladado que no se pudiera acceder. Yo he trasladado que se pudiera acceder, porque es una reivindicación justa. Lo que vosotros pretendéis llevar no es nada más ni menos, que el campo está sufriendo y que quiere que Bruselas se le escuche», expresó.

«Si el Gobierno no permite manifestarnos, entonces no somos mas que meras marionetas», contestó a Claver uno de los manifestantes ante la situación de impotencia por el bloqueo.

La jornada de este miércoles para los manifestantes de la provincia de Huesca era muy importante, porque se habían propuesto entregar, tanto en la Delegación del Gobierno como en la Diputación Provincial de Huesca, un escrito con sus reivindicaciones. Finalmente decidieron aparcar sus tractores fuera de la ciudad y hacer el recorrido a pie.

El discurso del presidente de la Diputación de Huesca

Una marea de chalecos amarillos y banderas de España atravesó Huesca hasta llegar a las puertas de dichas instituciones, encabezados por una pancarta gigante que decía «Europa nos mata». Ante las puertas de la Delegación de Huesca, nadie salió a escuchar sus protestas. Incluso hubo momentos de tensión porque, al llegar a la Delegación, a las dos de la tarde, en un principio se negaron a atenderles y recoger sus proclamas.

Los agricultores a OKDIARIO: «Estamos hartos de la Agenda 2030, nosotros somos quienes protegemos la tierra» https://t.co/s0VDXaNCx3 — okdiario.com (@okdiario) February 6, 2024

Sin embargo, cuando llegó el momento en que los manifestantes entregaron su escrito a la Diputación de Huesca, el presidente Claver bajó a recibirles y dio un emotivo discurso ante ellos mostrando su comprensión y solidaridad por su lucha.

«Sois esenciales porque para vosotros la agricultura es mucho más que vuestra profesión. Es vuestra pasión y para toda nuestra provincia, son nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestras tradiciones, lo que nos han enseñado también vuestros padres y vuestras madres, y lo trasmitís a vuestros hijos, y esa voz, la vuestra, es la que se tiene que elevar. Por eso hoy que se hubiera pretendido censurar que se pudiera llegar hasta aquí, me parece inadmisible», manifestó ante decenas de manifestantes.

El presidente continuo: «Los problemas reales son estos y no la amnistía para generar desigualdad entre los españoles. ¡Basta ya! Gracias a todos por vuestra participación y seguid así de forma pacífica, dando ejemplo, porque nuestra tierra y nuestra provincia os necesitamos», concluyó sus palabras que fueron animadas por una ovación de los manifestantes.

Ni reblar ni rendirse

En aragonés, hay una palabra que enchina la piel cuando se dice con fuerza: reblar. «Ni reblar ni rendirse», podría ser el lema de estas protestas, y es el que encabeza el video que se está haciendo viral en redes sociales y que el propio presidente de la Diputación de Huesca ha colgado en su muro de Instagram de este día.

El camino hasta Bruselas, saben que es largo, pero ni reblan ni se rinden. Sus pancartas alzan la voz contra lo que consideran que les está matando, la Agenda 2030: «Sin agricultura ni ganadería no hay comida. No a la Agenda 2030». Esta anécdota ante las puertas de la Diputación de Huesca gobernada por el alcalde del PP de Monzón, Isaac Claver, evidencia que la caricatura que se está intentando hacer al campo sobre si son grupos de extrema derecha los que se manifiestan, cae por su propio peso.

¿Quién hay detrás de estas protestas, de estos grupos de WhatsApp? Es la pregunta pronunciada insistentemente con un halo de misterio y desconfianza. Los agricultores insisten en que estas movilizaciones no están organizadas por ningún sindicato y que en sus protestas reúnen a personas de todas las orientaciones políticas. A la vista está que quienes hay detrás son gente corriente, trabajadora, que madruga y que quiere un futuro próspero y de libertad.