Sánchez se borra del homenaje a Lambán en el Senado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá al homenaje al ex presidente de Aragón, Javier Lambán, fallecido el pasado mes de agosto, que se celebrará el próximo día 27 de noviembre en el Senado y en el que oficiarán el ex presidente Felipe González, el vicepresidente, Alfonso Guerra, y el ex secretario general del sindicato UGT, Cándido Méndez.

Salvo sorpresas de última hora, a la invitación enviada a través de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a toda la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, ha respondido tan solo la propia Narbona, para decir que tratará de hacer todo lo posible por asistir. A nueve días, por tanto, del evento, Sánchez ni está ni se le espera, por parte de los organizadores del acto, el colectivo «Fernando de los Ríos», del que forman parte numerosos ex miembros del Gobierno, ex dirigentes socialistas y ex altos cargos y, especialmente, un buen número de socialistas críticos con Sánchez y su forma de gobernar.

Con respecto a la invitación dirigida al Gobierno, a través del ministerio de la Presidencia, cuya cartera recae en Félix Bolaños, la amable respuesta recibida por la organización agradece la invitación al tiempo que lamenta y excusa su presencia debido a «motivos de agenda».

También la agenda del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, concretamente la «complejidad» de esa agenda es el motivo que ha esgrimido el presidente catalán para excusar su presencia en el homenaje a Javier Lambán.

Por su parte, el presidente de Castilla La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page, sí ha confirmado su asistencia, mientras que su correligionario y presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, está pendiente de encajarlo en su agenda, pero no ha podido confirmar asistencia hasta el momento.

Sin noticias de Chivite

De la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, no hay noticias, ni respuesta siquiera a la invitación que le llegó a través de su wasap por parte de la organización del acto homenaje.

Pese a las ausencias mencionadas, los miembros del colectivo Fernando de los Ríos, aseguran que el homenaje a Lambán está teniendo una gran acogida y que esperan reunir a un buen número de socialistas, senadores y ex ministros del PSOE. Entre otros, los ex presidentes socialistas del Senado Manuel Cruz y Juan José Laborda, han manifestado su intención de asistir, mientras que Pilar LLop, ex ministra y ex presidenta del Senado, así como también Ander Gil, el último socialista que presidió la Cámara Alta, han asegurado a los organizadores que harán «todo lo posible» por estar presentes.

El acto in memoriam de Javier Lambán se celebrará el próximo jueves, 27 de noviembre, a las 12 h, bajo el título «La socialdemocracia en los territorios» y, a falta de 9 días para su celebración, la organización, satisfechos con la gran acogida que están teniendo, salvo en el Gobierno de Sánchez, advierten que están a punto de completar el aforo.