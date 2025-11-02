Vox arranca la precampaña en Extremadura este lunes sin desvelar el nombre del candidato

Vox arranca la precampaña en Extremadura este lunes. El protagonista de la jornada será Santiago Abascal mientras se mantiene la incógnita de quién será el candidato a la presidencia del Gobierno autonómico. Abascal visitará la provincia de Cáceres. Al mediodía estará en Plasencia, donde atenderá a los medios de comunicación, y a las 18:30 horas tiene previsto un acto en el Gran Teatro de Cáceres.

Los de Vox comienzan la precampaña sin desvelar a quién confiarán la tarea de conquistar el Gobierno de Extremadura. Según ha podido saber OKDIARIO, el nombre de Óscar Fernández Calle –actual portavoz del parlamento autonómico– empieza a sonar con fuerza. Fuentes cercanas a la formación, aseguran que la continuidad de Pelayo Gordillo al frente de la candidatura no está clara. «No está decidido», señalan.

Incluso se baraja la posibilidad de que Pelayo Gordillo siga siendo número uno por Badajoz, pero que sea Fernández Calle el candidato a la Junta. En cualquier caso, no parece probable que surja un candidato sorpresa de última hora. La figura de Ignacio de Hoces –diputado en el Congreso por Badajoz– también será clave en la elección final.

Hay que tener en cuenta que si Pelayo Gordillo finalmente encabezara dicha candidatura se vería forzado a dejar su acta de senador. En consecuencia, la formación perdería peso político en la Cámara Alta. Vox logró un escaño más de lo previsto en 2023, gracias al pacto que sellaron con el PP al conformar el gobierno extremeño. Los populares cedieron a Vox su escaño por designación autonómica, lo que le ha permitido a Pelayo Gordillo protagonizar importantes momentos recientes, como el exitoso careo con Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación del caso Koldo este pasado jueves.

Los candidatos del PP y PSOE

El resto de rivales han confirmado sus candidatos. María Guardiola aspira a continuar ostentando el cargo de presidenta de Extremadura –la primera mujer que lo consigue–. La popular ha advertido que no hará «cordones sanitarios» en caso de necesitar apoyos nuevamente para gobernar. El PP todavía no han anunciado ningún acto preelectoral. El foco de Génova en estos momentos está en Valencia y en qué decisión se tomará con el liderazgo de Carlos Mazón al frente de la comunidad.

El PSOE también comenzará la precampaña esta próxima semana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arropará a Miguel Ángel Gallardo el miércoles en un acto en Mérida, sin que el socialista –investigado por los juzgados de Badajoz– se haya tenido que presentar a ninguna primaria.

Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz hasta el pasado mayo, está procesado por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, en el caso David Sánchez, –por haber creado a éste un puesto a medida como director de la Oficina de Artes Escénicas en dicha institución–.

La precampaña de Vox en Extremadura

Con el acto de este lunes en la provincia de Cáceres, Vox será el primer partido en dar el pistoletazo de salida en la precampaña de Extremadura. Tal y como anunció en primicia OKDIARIO, María Guardiola decidió abrir el ciclo electoral autonómico, tras no lograr aprobar los presupuestos. Las elecciones anticipadas se celebrarán el próximo 21 de diciembre y la campaña transcurrirá del 5 al 19 de diciembre.

ACTO PÚBLICO de @Santi_ABASCAL en CÁCERES. ⏰ Lunes 3 de noviembre a las 18:30h. ¡ACÚDE! 💪🇪🇸 pic.twitter.com/W1Wf0Jh688 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 30, 2025

Desde Vox, ven con optimismo los próximos comicios en la región. La primera cita en la que se medirán con el PP tras romper el pasado verano con todos los gobiernos autonómicos. Hay que recordar que en 2023, los de Abascal irrumpieron por primera vez en el parlamento autonómico con 5 diputados, y los primeros sondeos regionales en intención de voto apuntan a un posible ascenso, en sintonía con la situación que la formación experimenta a nivel nacional.

En las anteriores elecciones, Extremadura optó por una mayoría de derechas: el pacto PP y Vox logró desbancar de la presidencia al recién fallecido socialista Guillermo Sánchez-Vara, tras tres mandatos de mayoría absoluta. Vara, pese a ser una de las voces críticas con la deriva de Ferraz, perdió 6 escaños, empatando en 28 diputados con el PP. En la Asamblea de Extremadura la mayoría absoluta se sitúa en 33 escaños.