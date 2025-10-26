Abascal en Canarias: «Sánchez no puede salir a la calle, nosotros estamos en la calle con vosotros»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha improvisado unas breves palabras a las cientos de personas que se quedaron fuera de su acto en el auditorio Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria: «Sánchez no puede salir a la calle, y nosotros no podemos dejar de estar en la calle junto a vosotros», ha dicho a las puertas del recinto. «Hemos visto a los antifas junto a los inmigrantes ilegales. Los quieren para meternos miedo, para nacionalizarlos y para que les voten a ellos», ha afirmado entre gritos de «¡presidente, presidente!».

«No vamos a darles ninguna esperanza. Vamos a echar al Gobierno de la prostitución y la invasión migratoria. No quiero engañarles. El corrupto de La Moncloa va a intentar resistir hasta el último minuto», ha dicho Abascal para concluir con un «gracias por vuestro apoyo».

Abascal ha acusado este domingo al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de ser «el responsable de la inseguridad, de las violaciones, del crecimiento de los precios de la vivienda, del colapso de los servicios sociales y de los servicios sanitarios» que afectan a la población canaria en las islas a consecuencia de la situación migratoria que padece en la actualidad en el archipiélago.

«El señor Clavijo es responsable de la inseguridad, es responsable de las violaciones, el señor Clavijo es responsable del encarecimiento de la vivienda, es responsable del colapso de los servicios sociales, de los servicios sanitarios, y por lo tanto, el señor Clavijo, tiene que insultar y hablar muy alto y poner etiquetas para eludir su responsabilidad», ha señalado el presidente de la formación en declaraciones a los periodistas tras haber sido preguntado por la reacción del dirigente regional ante sus críticas al trabajo de Open Arms.

En definitiva, Abascal ha acusado al presidente canario, Fernando Clavijo, al presidente estatal, Pedro Sánchez y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de ser «responsables» de la actual política migratoria. «Se tiran los trastos a la cabeza, incomprensiblemente, pero lo que sí puedo decir es que el único que no es responsable de la política migratoria soy yo. Todos ellos son responsables», ha señalado el líder de la formación.