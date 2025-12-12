Tellado a Llorca de su cita con Sánchez: «Ojalá no hayan entrado los agentes para llevarlo al juzgado»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha deseado suerte al presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, de cara al encuentro que tiene el próximo miércoles en Moncloa con el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez: «Juanfran te deseo suerte. En primer lugar, sólo deseo que…, bueno, no lo deseo, pero ojalá que Sánchez aún esté allí el miércoles. Y que no haya entrado agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para llevarlo a comparecer ante cualquier juzgado. Viendo como están las cosas creo que nadie debiera extrañarse de que eso pudiese pasar».

Tellado se ha expresado así en su alocución ante más de 500 militantes congregados en la cena de Navidad del PP de la ciudad de Valencia. El número 2 de Feijóo en el PP ha elogiado vivamente el trabajo de María José Catalá al frente del Ayuntamiento de Valencia y del PP de la ciudad: «Aquí, huele a mayoría absoluta». Y, también, ha elogiado el proceso de transición que ha llevado a Pérez Llorca al frente del Gobierno valenciano. Al nuevo presidente del Consell le ha mostrado «todo el apoyo de la dirección nacional».

Todo ello, en un acto también ha participado el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Mompó. Y en que Miguel Tellado ha recordado con el cariño que le profesa toda Valencia a la recordada Rita Barberá: «En esta sala es donde ví por primera vez un partido que quería volver a ganar. Un partido del que la alcaldesa perpetua, Rita Barberá, se sentiría tremendamente orgullosa».

Miguel Tellado se ha dirigido directamente al nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, para expresarle que «esta cena es la oportunidad para que un representante de la dirección nacional del partido venga aquí y te diga delante de todos tus compañeros de partido que nos sentimos tremendamente orgullosos, satisfechos y honrados de cómo has sido este proceso durante el último mes. «Tienes a la dirección del partido no detrás de ti, sino a tu lado. Ayudándote para todo lo que está por venir», ha expresado, también, Miguel Tellado..

También, ha augurado, además, que 2026 «va a ser un gran año para España. Sánchez pasará y España tendrá el Gobierno que se merece, el Gobierno que necesita. Y eso va a pasar más pronto que tarde». En ese sentido, ha recordado que: «No hay día en el sanchismo sin su detenido, sin su informe de la UCO, sin su redada y sin el nuevo escándalo». Para valorar, a continuación, que: «Hoy, fue un día glorioso para el Partido Socialista. Ahí, están, acorralados por escándalos de corrupción, por una minoría parlamentaria que impide que España tenga un Gobierno serio, que pueda gobernar. Y acorralados por escándalos sexuales que, desde luego, serían la vergüenza de cualquier partido».

Tellado ha insistido en que «nadie tenga ninguna duda, a Sánchez le quedan días, le quedan meses, le quedan semanas. Pero no le queda mucho más». Y ha calificado al Gobierno de Sánchez de «acabado, que nunca debió haber existido. Es un Gobierno que nació muerto». Según ha expresado: «Este Gobierno acumula, cada semana, mil motivos para dimitir, para convocar a los españoles a las urnas». Sin embargo, lo que ha definido como «la falta de vergüenza de Pedro Sánchez» hace «que se atornille al poder cueste lo que cueste, defendiendo únicamente sus propios intereses».

Según ha manifestado Tellado, «ahora, que ya lo sabemos todo, sabemos por qué Sánchez quería ser presidente del Gobierno después de haber perdido las elecciones. Necesitaba todos los resortes del Estado para defender a su familia, a su partido y a su Gobierno de todas las causas judiciales que él ya sabía que les perseguían»

Por su parte, Juan Francisco Pérez Llorca también expresado su crítica a Pedro Sánchez: «Tengo la suerte de que las personas que han hablado antes que yo lo han hecho muy bien, porque, como dicen en mi pueblo, son muy sabias, pero también hablan con el corazón». Frente a ello, ha destacado que Pedro Sánchez «no tiene corazón». Y ha adevrtido que «de esas personas, no nos podemos fiar nunca. Esa, es la diferencia entre lo que tenemos en el Partido Popular y lo que hay por ahí».

María José Catalá ha manifestado, en referencia al PP de la ciudad de Valencia, que: «Somos una legión unida, que representa a una ciudad soberana. Lealtad, trabajo, sentido común y orgullo. El Partido Popular puede contar con nosotros. El Partido Popular de la Comunitat Valenciana puede contar con nosotros. President, puedes contar con nosotros».