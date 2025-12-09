Llorca pedirá a Sánchez una «aportación extraordinaria» que salde la deuda del Consell por la DANA

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, pedirá al del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, coordinación para afrontar la reconstrucción tras la DANA, con la puesta en marcha de una comisión mixta Gobierno-Generalitat, que el Ejecutivo de Sánchez lleva sin aceptar un año. En concreto, desde la tragedia. Y ello, a pesar de las reiteradas veces en que el Gobierno valenciano la ha solicitado. Además, Pérez Llorca ha manifestado que en caso de producirse la reunión que Sánchez y él tienen pendiente y en la que ya se trabaja desde el Gobierno y desde el Palau, tocaría temas de infraestructuras, como el agua, y la financiación autonómica. Así como «que haya una regularidad en los pagos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del Gobierno de España a la Generalitat Valenciana, o que, desde el Gobierno de España, «hagan propias algunas de las inversiones que ha tenido que hacer el Gobierno de la Generalitat» en esa reconstrucción después de la riada.

Este martes, Juan Francisco Pérez Llorca, ha advertido que «no puede ser» que los afectados por la DANA «vean que los políticos nos peleamos y no atendemos eso como una prioridad». En esa misma dirección, ha destacado que «no es de recibo que no exista esa comisión mixta entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España un año después de la tragedia». Y ha explicado también que por la parte que a él toca, le da «vergüenza», que esa sea la situación.

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana ha destacado que «todo lo que se ha hecho», en materia de reconstrucción por parte del Consell «ha sido generando deuda». Y al final, la deuda, ha advertido: «Esa deuda la vamos a pagar todos». En ese sentido, Llorca ha deslizado que él cree que «también correspondería que el Gobierno de España hiciese una aportación económica extraordinaria para que eso, que se ha convertido en deuda, deje de serlo». El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana se ha manifestado así en el transcurso de un encuentro mantenido este martes con la Cadena Ser, en Valencia.

Se da la circunstancia de que, mientras el Gobierno de Sánchez activó la comisión mixta a los pocos días de tragedias como la del volcán de La Palma, en el caso de la DANA de Valencia, lleva más de un año dando una negativa tras otra al Gobierno valenciano acerca de este tema.

De hecho, el pasado mayo, el predecesor de Pérez Llorca en el Consell, Carlos Mazón, puso en marcha una comisión mixta para acelerar la reconstrucción en los municipios, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FVMP) y la Diputación de Valencia. Pero no fue posible con el Gobierno de Sánchez, dadas sus negativas y sus silencios.

Por lo que respecta a la «aportación económica» a que se ha referido Pérez Llorca, la clave para entenderlo es que el Gobierno sólo ha asignado un Fondo de Liquidez Extraordinario este 1 de diciembre y que, en el caso de la Comunidad Valenciana, esa asignación ha sido lo que se conoce como Extra FLA, de 1.693 millones de euros.

Es decir, sólo un 70,54% de lo solicitado el pasado verano por el Ejecutivo valenciano, que eran 2.400 millones de euro, tal como publicó OKDIARIO. Esos 2.400 millones son el equivalente al exceso de deuda. Y ese exceso de deuda es el generado por la DANA. De hecho, el Gobierno autonómico ha tenido que afrontar a pulmón gran parte de las tareas de reconstrucción tras la riada por el retraso de un año del FLA extraordinario por parte del Gobierno de España.

Hay que recordar que, tal como también publicó OKDIARIO el pasado 8 de julio, el Gobierno valenciano tuvo que recurrir a los bancos para suplir el bloqueo del Gobierno a ese extra FLA y poder afrontar el pago a los proveedores. Con todo, los 1.693 millones ni siquiera alcanza el volumen de la primera operación crediticia afrontada entonces, que ascendió a 1.816 millones de euros. De ahí, que Pérez Llorca haya adelantado que solicitará al Gobierno «una aportación económica extraordinaria para que la deuda deje de serlo».