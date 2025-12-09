Llorca advierte que en cada escándalo de corrupción del socialismo «aparece un socialista valenciano»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha advertido este martes que «en cada escándalo del corrupción del socialismo aparece un socialista valenciano». Llorca ha recordado que en el denominado caso Salazar, al que ha definido como «vejatorio» para la mujer, «han aparecido en escena Pilar Bernabé, como responsable de Igualdad, como número 3 del PSOE. Y Rebeca Torró, como número 2 del PSOE, que parece que estaba encubriendo esos hechos».

El caso Salazar tiene su origen en las denuncias de trabajadoras del propio partido socialista por el presunto presunto acoso al que supuestamente las sometía Francisco Salazar, ex alto cargo del propio PSOE y de Moncloa. Este caso afecta de lleno a dos dirigentes socialistas valencianas, que son Rebeca Torró y Pilar Bernabé. Torró es la secretaria de Organización del PSOE de Pedro Sánchez. Y Pilar Bernabé es responsable de Igualdad. Y, por ello, a la también delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, es quien más afecta el caso, por el que el PP ya le reclamado la dimisión.

Los populares han llevado una iniciativa a las Cortes Valencianas para que el PSOE de Diana Morant tenga que retratarse con su voto en una decisión que puede afectar decisivamente el futuro político de Pilar Bernabé.

Este martes, Juan Francisco Pérez Pérez Llorca, ha manifestado en una entrevista en la Ser, que a la política «le falta mucha humildad. Le falta mucho a los políticos a la hora de reconocer errores y asumir responsabilidades». En ese sentido, el presidente de la Generalitat Valenciana ha explicado que el PSOE «no ha sabido asumir responsabilidades y pedir perdón, sino que encubre a aquellas personas que han tenido una actitud muy negativa».

Pérez Llorca ha reconocido que a él también le «sorprende que esos hechos no se hayan puesto en conocimiento de la fiscalía. Y que a día de hoy el Partido Socialista no los quiera poner en conocimiento de la fiscalía, porque al final la conducta del señor Salazar ya estaría en una conducta reprochable a Pilar Bernabé y Rebeca Torró».