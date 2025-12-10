El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, se reunirá en el plazo de una semana, el miércoles próximo, 17 de diciembre, con el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa. Será a las 10:00 horas. La reunión, supone de facto el deshielo de las relaciones entre ambos gobiernos. Y su objetivo, por parte del presidente valenciano, es el de abordar una mayor colaboración entre ambas administraciones para agilizar la reconstrucción tras la DANA. Traducido: poner en marcha una comisión mixta que se aplique en acelerar y ejecutar la reconstrucción.

Pero, también, que el Gobierno de Sánchez asuma mediante una aportación extraordinaria las inversiones de la DANA a las que ha tenido que hacer frente la Generalitat mediante préstamos bancarios para suplir el bloqueo del Gobierno al Fondo de Liquidez Autonómica Extraordinario, lo que se conoce como el Extra FLA, y poder afrontar el pago a los proveedores.

Hasta ahora, el Gobierno sólo ha asignado un Fondo de Liquidez Extraordinario este 1 de diciembre y, en el caso de la Comunidad Valenciana, esa asignación ha sido de 1.693 millones de euros. Una cantidad que ni siquiera alcanza el volumen de la primera operación crediticia afrontada entonces por la Generalitat Valenciana, que ascendió a 1.816 millones de euros.

Por lo que se refiere a la comisión mixta para la reconstrucción tras la DANA, el jefe del Consell trasladará a Sánchez la importancia de constituirla. La Generalitat Valenciana ya conformó una primera con la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Pero, además, Pérez Llorca también efectuó entre sus primeros nombramientos el de un alto comisionado para la DANA, el alicantino Raúl Mérida. En tanto que el Gobierno de Sánchez designó en su día para el cargo gemelo de Mérida a nivel estatal a la alcoyana Zulema Pérez.

Pérez Llorca quiere incluir otros dos temas importantes en la agenda de su reunión con Sánchez. Uno, la financiación autonómica, que va ligada al fondo de nivelación hasta que haya acuerdo entre el Gobierno y las Autonomías en este apartado. Y otro, el agua.

En esa agenda, Pérez Llorca lleva también apuntado el espíritu que a partir de ahora quiere que reine en los contactos y acuerdos con las demás administraciones y que se define con tres palabras: diálogo, consenso y entendimiento. Por tanto, un deshielo de relaciones.