Si tu gato te maúlla más que a tu pareja, no es por hambre ni por quejarse: un estudio da con la explicación

Los maullidos de los gatos no son siempre iguales y, para sorpresa de muchas personas, suelen insistir más cuando quien está presente es un hombre.

Durante años, esta conducta se ha interpretado como una señal de hambre, enfado o simple capricho. Sin embargo, la ciencia ha encontrado una explicación mucho más sofisticada que revela hasta qué punto los felinos saben adaptarse a cada humano.

Por qué tu gato maúlla más a unas personas que a otras en casa

La diferencia en la frecuencia de los maullidos tiene respaldo científico. Un estudio publicado en la revista Ethology analizó el comportamiento de 31 gatos domésticos y sus cuidadores humanos. La investigación fue desarrollada por expertos de la Universidad de Ankara y la Universidad Bilkent en Turquía.

Para observar las interacciones con precisión, los investigadores colocaron cámaras en el pecho de los dueños y registraron los primeros 100 segundos tras su llegada al hogar.

Los resultados fueron concluyentes. Los gatos emitieron una media de 4,3 vocalizaciones, entre maullidos y ronroneos, dirigidas a hombres, frente a 1,8 cuando interactuaban con mujeres.

El estudio científico que explica por qué los gatos maúllan más a los hombres

La clave no está en una mayor afinidad emocional, sino en la forma en que hombres y mujeres responden a los gatos.

Según el estudio, las mujeres tienden a comunicarse más con sus mascotas mediante contacto visual, caricias y tonos de voz agudos, similares a los que se usan con los bebés. Estas señales no verbales son fácilmente interpretadas por los felinos.

En cambio, muchos hombres muestran una interacción menos expresiva. Ante esa falta de respuesta clara, los gatos recurren a una estrategia simple pero eficaz que consiste en aumentar la intensidad y la frecuencia de los maullidos para captar la atención.

El maullido del gato como herramienta de comunicación y manipulación

Uno de los hallazgos más reveladores del estudio es que el maullido no es una forma natural de comunicación entre gatos adultos. En estado salvaje, apenas se maúllan entre ellos. Este sonido es una adaptación específica para comunicarse con los humanos.

Los investigadores explican que la frecuencia del maullido se asemeja a la del llanto de un bebé humano, un estímulo difícil de ignorar a nivel biológico. Por eso, aunque solemos asociarlo con la comida, el maullido cumple otras funciones: pedir atención, iniciar el juego, solicitar caricias o simplemente saludar.

Cada gato ajusta su repertorio, que puede incluir hasta 22 comportamientos distintos, según la persona con la que interactúa.

Cómo influyen la cultura y el género en la forma en que los gatos se comunican

El contexto cultural también resulta determinante. El estudio se realizó en Turquía, donde los roles de género tradicionales pueden influir en la expresividad emocional de los hombres.

En entornos donde ellos se muestran más reservados con los animales, los gatos parecen compensar ese silencio con un mayor esfuerzo vocal.

En definitiva, si tu gato te maúlla más que a tu pareja, no es porque sea glotón ni maleducado. El animal ha aprendido que contigo necesita hacer este sonido para asegurarse de que llama tu atención.