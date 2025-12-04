Llorca abre su nuevo Gobierno a acuerdos con todos los partidos y sociedad civil: «Con todos se avanza»

El nuevo presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, ha lanzado este jueves un nuevo llamamiento al diálogo a todas las fuerzas políticas, agentes sociales y sociedad civil de la Autonomía. Ha sido en el transcurso del acto oficial de toma de posesión de los tres vicepresidentes y ocho consellers que, desde este jueves, conforman su primer Gobierno. El President ha manifestado que su Gobierno se pone a trabajar «con la mano tendida a todas las instituciones, con la vocación de escuchar a todas las fuerzas políticas, agentes económicos, agentes sociales y, por supuesto de escuchar y atender a todos los vecinos de nuestros pueblos y ciudades y sin dejar de colaborar estrechamente con la sociedad civil». Para concluir con un mensaje muy nítido en esa misma dirección: «Todos son todos y con todos se avanza».

Además, Llorca, ha explicado a los presentes con pocas palabras pero mucha claridad cuales son sus objetivos: «Necesitamos un Gobierno que gestione, pero también es importante de que el Consell transforme». Y que «se consoliden cambios importantes que están en marcha en materia sanitaria, educativa, fiscal, de vivienda, de políticas sociales, de familia o de juventud».

Pérez Llorca ha dejado claro también que su única prioridad y a quien se debe es a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana: «Los Gobiernos deben ser un instrumento del pueblo, del pueblo a solas y de nadie más. Al servicio de los ciudadanos y de nadie más». Para señalar a continuación que «si los problemas reales que afectan a la ciudadanía son concretos, las soluciones de las Administraciones deben ser muy concretas».

Ya en alusión indirecta al Gobierno de Pedro Sánchez, Pérez Llorca ha manifestado que «la experiencia de estos años nos coloca en una situación privilegiada para saber qué ha funcionado, qué cabe mejorar y que nuevas propuestas están para dar un salto cualitativo». Un salto que, según ha explicado, y aquí viene el llamamiento al Gobierno: «Podemos dar hacia una mayor coordinación para acelerar la reconstrucción en las zonas afectadas por la riada, porque nos lo están exigiendo los afectados».

Y un salto, también cualitativo, que él considera necesario en «materias muy importantes, como la vivienda, porque podemos hacer todavía más por el que es el gran problema actual de la sociedad. Pero también, seguir avanzando en políticas de Igualdad, de Familia o de Infancia». También ha expresado, sobre todo a sus consellers que «la primera responsabilidad de un Gobierno es garantizar que la confianza pública nunca se resienta. Este Consell nace con el objetivo de cuidar esa confianza, de tender puentes y de estar más cerca».